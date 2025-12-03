Switch on, parata musicale, slitta e pony: domenica si accende il natale a Casamicciola

Casamicciola si prepara a illuminarsi, a vibrare di colori e calore. Quella che prenderà il via domenica 7 dicembre è un’edizione pensata per far brillare gli occhi dei più piccoli e restituire a tutti un po’ di quella magia che solo le feste sanno regalare.

Un programma dedicato ai veri protagonisti del Natale: i bambini, con la loro meraviglia, la loro spontaneità e quella gioia capace di contagiare ogni cuore.

Alle 18:00, corso Luigi Manzi e Piazza Marina ospiteranno l’accensione delle luminarie natalizie, che segnerà l’inizio ufficiale delle festività e avvolgerà il paese in un’atmosfera di luce e festa.

Poi la serata si animerà con la Gran Parata Musicale: la slitta luminosa di Babbo Natale trainata da un pony, mascotte vivaci, una banda festosa, musiche che riempiono l’aria e luci che attraversano le strade. Un viaggio di magia pensato per regalare ai più piccoli — e a chi ancora crede nei sogni — un ricordo che resta.

E naturalmente… caramelle, palloncini e foto per tutti, per rendere ogni momento ancora più speciale. Lasciatevi trasportare dalla magia: ogni luce, ogni sorriso, ogni bambino renderà Casamicciola un Natale da ricordare.