Svolta nel mondo delle criptovalute: arriva Cryptosmart la prima piattaforma a zero commissioni

Il mondo dell’ Exchange Crypto fino ad oggi è sempre stato relegato ad una ristretta nicchia di persone. Solo chi aveva approfondite conoscenze in materia poteva acquistare, vendere criptovalute e fare trading. Grazie a CryptoSmart, finalmente chiunque, anche chi parte da zero, puoi affacciarsi a questo mondo! Ma cos’è CryptoSmart? Quali vantaggi offre? Scopriamolo insieme.

La nuova piattaforma Exchange 100% italiana

CryptoSmart è la nuova piattaforma exchange tutta italiana fondata da un gruppo di talentuosi imprenditori che hanno deciso di creare una realtà crypto alla portata di tutti. CryptoSmart consente di vendere, comprare e depositare criptovalute in modo semplice e veloce, senza intermediari. Tutte le operazioni possono essere effettuate con semplici bonifici e non serve essere esperti del settore. “Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che nel Paese manca l’accesso alle criptovalute e agli asset digitali, soprattutto per la gente comune – hanno spiegato fondatori di CryptoSmart – La finanza, per essere veramente democratica, deve essere facile da capire e poco costosa”.

CryptoSmart offre la possibilità di investire diverse tipologie di criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Dogecoin e Litecoin.

I servizi di CryptoSmart

Oltre al servizio di exchange già citato, la piattaforma offre altri servizi molto interessanti:

Il servizio di staking: consente di fare staking con il vantaggioso modello Proof of Stake. Lo staking si criptovalute si riferisce all’attività in cui un utente blocca le monete in un portafoglio per un certo periodo di tempo per proteggere la rete di una blockchain. In cambio del mantenimento dell’ecosistema, gli utenti che scommettono le loro monete guadagnano premi. In poche parole, con il servizio di staking puoi ottenere guadagni passivi!

Il servizio di CSPay: è un servizio pensato per le aziende. Quest’ultime possono farsi pagare dai clienti in cripotvalute. Una volta ricevuto il pagamento, le criptovalute vengono automaticamente convertite in euro (in questo modo si elimina rischio legato alla volatilità del tasso di cambio della criptovaluta).

Il servizio di CSMarket: grazie a questo servizio potrai utilizzare le criptovalute per fare acquisti nel mondo reale. In che modo? Acquistando le gift car presenti sulla piattaforma. È possibile acquistare Gift Card digitali dei migliori brand italiani al dettaglio, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin. Per conoscere i marchi che aderiscono all’iniziativa, puoi consultare il sito ufficiale della piattaforma.

Promozione commissioni a costo zero

Fino al 30 giugno, gli utenti possono attivare la promo Trading Commissioni Zero. Di cosa si tratta? In sintesi, potrai fare trading a zero costi di commissioni. Per ben 12 mesi! Per attivare questa fantastica promozione dovrai solo pagare una piccola somma una tantum (59 euro).

Al termine dei 12 mesi, alle eventuali transazioni successive verrà addebitata una commissione seguendo la modalità standard a volume (ossia l’addebito di una commissione per ogni transazione in base al volume, seguendo le regole del “piano commissionale standard aziendale”.

Tale somma verrà addebitata in anticipo al momento del primo versamento dell’utente – che è di minimo 60€ all’apertura e attivazione dell’account – e consente di evitare il pagamento di una commissione percentuale su ogni ordine di acquisto e vendita.