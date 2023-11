Svolta nel mondo della scuola: Carta docente riconosciuta anche ai precari

Anche i docenti che hanno svolto supplenze possono recuperare il bonus di 500 euro

Sulla scorta di numerose sentenze positive e della recente pronuncia della Corte di Cassazione, sempre più Tribunali su tutto il territorio nazionale riconoscono anche ai docenti che abbiano avuto contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2019/2020, l’erogazione della Carta Docente.

Le ultime novità sulla Carta Docente

Un’ulteriore svolta nel riconoscimento della Carta del Docente è stata posta in essere proprio per l’attuale anno scolastico 2023/24 da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, con una recente riforma, ha previsto anche per gli insegnanti con contratto fino al 31 agosto, l’erogazione di tale beneficio economico; escludendo così ancora una volta tra la categoria dei beneficiari i docenti con contratto previsto fino al termine delle attività didattiche.

Come possono recuperare la Carta Docente coloro che hanno svolto supplenze

Ai docenti che hanno instaurato un contratto fino al 30 giugno con un’Istituzione scolastica, l’unica strada che resta è quella di adire alle vie legali. Proprio in aiuto di coloro che vogliano vedersi riconosciuto il diritto di recuperare il bonus di 500 euro per ogni anno di servizio svolto da insegnanti precari, accorrono i legali di Giustizia Scuola attraverso la proposizione del ricorso per il riconoscimento della Carta Docente. Gli avvocati dello studio legale specializzato in ricorsi scolastici sono già impegnati da tempo a far valere i diritti di coloro che lavorano nella scuola come personale docente e ATA. Il requisito fondamentale per poter partecipare al ricorso è l’aver maturato almeno 180 giorni di servizio presso una scuola pubblica in modo continuativo. Pertanto, per coloro che abbiano svolto negli ultimi 5 anni supplenze, fino al 30 giugno o al 31 agosto – escludendo per questi ultimi la possibilità di ricorrere per l’anno scolastico in corso – di presentare ricorso per l’ottenimento del beneficio economico di euro 500,00 annui, fino ad un massimo di euro 2.500,00.

Le motivazioni per quali fare Ricorso per vedersi riconosciuta la Carta Docente

Si ponga il caso di un’insegnante che svolga una supplenza fino al termine delle attività didattiche che si trova durante l’anno scolastico a svolgere lo stesso tipo di servizio per orario, impegno e con la medesima classe di concorso di un docente assunto a tempo indeterminato: quale motivazione porterebbe ad operare una discriminazione?

Ricordiamo infatti che la natura di tale contributo è quella di permettere al personale docente di acquistare beni e servizi necessari per la formazione e l’aggiornamento professionale. La Carta elettronica del Docente, infatti, può essere utilizzata per l’acquisto dei beni e servizi indicati nell’art. 1 comma 121 della L. 107 del 2015 (Cd. Legge Renzi) in particolare: per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale; per l’acquisto di pubblicazioni e di riviste, comunque utili all’aggiornamento professionale; per l’acquisto di hardware e software (Computer, Tablet, Notebook ecc..). È possibile, inoltre, impiegarla per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le ultime sentenze riguardanti il Ricorso Carta Docente ai precari

Come già illustrato in apertura, grazie anche alle ultime pronunce della Corte di Cassazione; sono numerose le sentenze positive ottenute dai legali di Giustizia Scuola nei vari Tribunali di tutta Italia, in funzione di Giudice del Lavoro. Tribunali che stanno riconoscendo la palese esistenza di una discriminazione perpetrata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei confronti dei docenti precari, impedendo a quest’ultimi di vedersi riconosciuto il diritto di formazione e di aggiornamento professionale.