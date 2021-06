Svolta CISI. Enzo Ferrandino: “Faremo luce su una questione ventennale”

«In una fase storica molto delicata – ci ha detto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino dopo la nomina di Lello Montuori -, sulla vicenda cisi evi era giusto coinvolgere un profilo professionale di riconosciuto spessore, ed in maniera condivisa, con gli altri Sindaci, abbiamo orientato la scelta sul nome del dott. Montuori. Sono convinto che, con il contributo decisivo del nuovo liquidatore del Cisi, definitivamente faremo luce su una questione ventennale che si trascina oramai da troppo tempo sulla nostra isola.

Lello Montuori: «Al CISI per spirito di servizio e senza guardare allo stipendio»

«Ho accettato – ci ha detto Montuori – , come sempre in questi anni, dopo essere stato anche Presidente della Genesis, e componente del C.d.A. di Ischia Ambiente insieme ad altri colleghi funzionari, per spirito di servizio. E non è retorica. L’annosa vicenda Cisi era arrivata ad un punto di stallo e in questi casi è sempre bene approcciare ai problemi con uno sguardo nuovo, senza disconoscere gli sforzi finora compiuti.

Poi ne approfitto per rassicurare tutti gli interessati – ce ne sono sempre – degli aspetti economici derivanti dall’incarico. L’indennità di carica è ben inferiore allo stipendio di Funzionario amministrativo del Comune. Ma nella vita si fanno anche cose senza preoccuparsi dello stipendio.

Spero solo di aiutare i Sindaci a risolvere, almeno in parte, alcune delle questioni giuridiche sul tappeto, in relazione ai futuri adempimenti del Consorzio e della sua partecipata E.V.I.

Il mio incarico durerà per il tempo strettamente necessario perché, come dimostrano i miei precedenti incarichi, so farmi da parte appena sarà il momento. Ringrazio i Sindaci e il Commissario Prefettizio di Serrara per aver trovato all’unanimità questa soluzione che mi dimostra fiducia. Speriamo di far bene e di non deludere.”