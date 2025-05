Svolta a Forio: al Capizzo sorgerà la nuova casa del Comune

Per anni è rimasta lì, come una ferita aperta sulla collina che domina la Baia di Citara. Un edificio incompiuto, sospeso tra burocrazia e dimenticanza, che avrebbe dovuto ospitare la caserma dei Carabinieri e che invece è diventato il simbolo di un’occasione mancata. Ma oggi, finalmente, la storia della struttura al Capizzo cambia pagina.

Il futuro è stato scritto nero su bianco: quell’immobile grezzo, lasciato a metà negli anni ’90, diventerà il nuovo palazzo comunale di Forio. A confermarlo è un documento ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha espresso parere favorevole al trasferimento del bene – comprensivo del fondo e della struttura – al Comune. Un passaggio che segna una svolta storica per il paese e che apre le porte a un progetto di rigenerazione urbana ambizioso e concreto.

Non sarà un semplice trasloco di uffici. Sarà il segno tangibile di una rinascita. Quel rudere grigio, da anni abbandonato alle intemperie, si trasformerà in un luogo vivo, pulsante, simbolo della Forio che vuole guardare avanti. Le voci rimbalzano da settimane, ma ora c’è la conferma: gli atti sono pronti, restano solo alcuni passaggi formali per concludere il trasferimento.

“Al Capizzo – ci ha detto il sindaco di Forio, Stani Verde – nascerà la nuova casa del Comune di Forio. Dopo anni di immobilismo, siamo finalmente a un punto di svolta: il Ministero delle Infrastrutture ha espresso parere favorevole al trasferimento dell’area, un primo ma importantissimo passo verso un progetto che può cambiare il volto della nostra amministrazione. È il risultato di un lavoro serio, portato avanti in silenzio, con determinazione e spirito di collaborazione istituzionale. Un percorso complesso, che inizia a prendere forma grazie alla visione condivisa e all’impegno quotidiano di chi crede nel futuro di Forio”.

“L’area del Capizzo – aggiunge ancora il primo cittadino di Forio -, per troppo tempo simbolo di abbandono e degrado, può finalmente tornare a vivere. Non siamo ancora al traguardo, ma abbiamo messo in moto un processo concreto che intendiamo portare fino in fondo. Continuiamo a lavorare con serietà e coerenza, trasformando le criticità in opportunità, per restituire valore, funzione e dignità ai luoghi del nostro territorio e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.”

LO SCAMBIO COMUNE-MINISTERO

Forio, caserma dei Carabinieri: il Comune cede il cespite di Rione Genala all’Arma nell’ambito dell’accordo con il Ministero per il complesso del Capizzo

Nel più ampio processo di interlocuzione tra il Comune di Forio e il Ministero delle Infrastrutture per l’acquisizione del complesso del Capizzo – destinato a diventare la nuova sede del Municipio – si inserisce un passaggio chiave che riguarda direttamente anche la sicurezza del territorio: la cessione da parte dell’ente comunale del cespite di Rione Genala all’Arma dei Carabinieri.

La struttura di Rione Genala, già da tempo individuata come futura sede della caserma dei Carabinieri, è stata oggetto di interventi preliminari da parte del Comune. Tuttavia, le criticità emerse durante i lavori – tra cui problemi strutturali importanti e la necessità di un adeguamento sismico significativo – avevano reso necessario sospendere gli interventi e valutare soluzioni alternative.

È in questo contesto che si inserisce l’accordo con il Ministero: il Comune, anziché affrontare ulteriori spese per l’adeguamento dell’edificio di Rione Genala, lo cede direttamente all’Arma dei Carabinieri, che potrà così acquisirne la piena proprietà e avviare un progetto di costruzione ex novo della caserma, stabile e definitiva. L’intesa rappresenta un’opportunità strategica per entrambe le parti.

Da un lato, l’Arma ottiene un bene immobiliare già destinato all’uso istituzionale, che permetterà di programmare la realizzazione di una caserma moderna, costruita su misura, destinata a diventare un presidio permanente di legalità sul territorio di Forio.

Dall’altro, il Comune si libera dei costi legati all’adeguamento della struttura e ottiene immediata disponibilità economica, potendo così concentrare risorse e progettualità sull’ex complesso del Capizzo, destinato a trasformarsi nel nuovo centro amministrativo comunale.

Il trasferimento del complesso del Capizzo al Comune di Forio rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale orientata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio pubblico inutilizzato

I dettagli del passaggio

La struttura di Rione Genala era stata inizialmente individuata nel 2022 come sede idonea per la caserma, e il Comune aveva avviato i primi lavori di ristrutturazione. Tuttavia, il successivo rilevamento di murature in pietrame disordinato e la presenza di legnami deteriorati aveva portato alla risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice.

Nell’impossibilità di proseguire con i fondi ordinari, l’amministrazione aveva anche tentato la strada del finanziamento attraverso la struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma 2017, ma il percorso si è rivelato complesso e incerto nei tempi. L’accordo con il Ministero, dunque, semplifica la soluzione: l’Arma acquisirà l’immobile e curerà direttamente il progetto di edificazione, con risorse statali. Il Comune, nel frattempo, potrà accelerare sull’iter per la trasformazione del Capizzo in sede comunale, valorizzando uno spazio di grande importanza anche simbolica per la comunità. Nel frattempo, come già noto, è stato istituito un presidio temporaneo dei Carabinieri in via Castellaccio, attivo da ottobre 2023, per garantire la presenza dell’Arma sul territorio in attesa della realizzazione della nuova sede definitiva.

La Caserma dei Carabinieri al Capizzo: simbolo di incompiutezza

Nel cuore di Forio d’Ischia, in località Capizzo, si staglia uno scheletro di cemento armato, testimonianza silenziosa di un progetto mai realizzato: la caserma dei Carabinieri. Concepita negli anni ’90 per rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio, la struttura è rimasta incompleta, trasformandosi nel tempo in un emblema delle inefficienze burocratiche e delle contraddizioni urbanistiche dell’isola.

Il cantiere fu avviato con il parere favorevole delle commissioni comunali e della Soprintendenza per i Beni Culturali. I lavori portarono alla costruzione delle strutture portanti e dei solai, ma furono presto interrotti. Le ragioni di questo stop sono molteplici: tra le principali, la questione dell’abusivismo edilizio, fenomeno diffuso anche nel settore pubblico, che avrebbe coinvolto la caserma stessa.

Nel 2004, durante una conferenza di servizi, la Soprintendenza espresse parere negativo alla prosecuzione dell’opera, giudicandola incompatibile con il Piano Territoriale Paesistico. Fu proposta una drastica riduzione dei volumi e una maggiore integrazione con il paesaggio. L’anno seguente, nel 2025, l’Avvocatura dello Stato confermò la perdita di validità dell’autorizzazione paesaggistica e ritenne necessaria la demolizione del manufatto.

Incastonata in un’area di grande valore paesaggistico, la struttura giace da decenni in stato di abbandono, un “pugno nell’occhio” per residenti e turisti. Esposta alle intemperie, rappresenta oggi un monumento al degrado e alla paralisi amministrativa. Il caso del Capizzo si inserisce in un più ampio contesto di opere pubbliche incompiute sull’isola, come la caserma della Guardia Forestale a Casamicciola, anch’essa avviata e poi lasciata in rovina.