“Sviluppo e Tutela del Paesaggio”, a Sant’Angelo il convegno sull’importanza della cura del territorio

La storia recente ce lo ha – prepotentemente – mostrato: non vi può essere un futuro e uno sviluppo delle nostre attività, anche primarie, se non vi è una adeguata tutela del paesaggio.

Sviluppo e tutela sono, infatti, due parole chiave da tenere sempre ben presenti quando si affrontano tematiche quali programmazione, gestione e organizzazione del territorio, due termini che saranno al centro della giornata di studi promossa dal comune di Serrara Fontana, con la Regione Campania e la Soprintendenza di Napoli prevista per il prossimo venerdì 23 giugno alle ore 10,30 presso la sala convegni dell’hotel Miramare Resort a Sant’Angelo.

Il Convegno dal titolo “Sviluppo e tutela del paesaggio”, che intende dare un taglio anche scientifico/accademico all’argomento, sarà introdotto dal saluto istituzionale del Sindaco di Serrara Fontana, dott.ssa Irene Iacono, e rappresenta una importante occasione di riflessione e di confronto tecnico su uno dei temi più importanti per territori come la nostra isola, ma non solo.

La giornata di studi sarà arricchita dagli interventi di esponenti della classe politica regionale e nazionale, oltre che dalle relazioni di docenti che illustreranno, attraverso i propri studi, aspetti tecnici da non sottovalutare nella gestione, sostenibile, del paesaggio incentivandone lo sviluppo e la tutela.

Nel dettaglio, in qualità di relatori, interverranno: l’On. Dott. Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania; l’arch. Mariano Nuzzo, Soprintendente per l’area metropolitana di Napoli; il dott. Antonio Ricci, Procuratore di Vallo della Lucania; l’On. Luciano Schifone, Consigliere del Ministro della Cultura; l’On. Avv Marco Di Lello, già assessore all’urbanistica e beni culturali della Regione Campania; l’Ing. Antonello De Luca, professore di Tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Arch. Marina Fumo, professoressa di architettura tecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il convegno rappresenterà un’importante occasione per incentivare il dibattito e la riflessione su questioni fondamentali che riguardano il paesaggio, includendo aspetti culturali, ambientali ed economici, senza tralasciare la fondamentale conservazione della biodiversità e il rispetto dell’identità culturale nei contesti urbani e rurali, soprattutto in vista della prossima approvazione del uovo piano paesistico regionale su cui gli uffici competenti stanno già lavorando.

SAVE THE DATE

venerdì 23 giugno

ore 10.30

Sala Convegni Hotel Miramare Resort

Sant’Angelo