SuperGreen Pass. Francesco Pezzullo: «Normativa da cambiare. E un solo hub vaccinale non basta»

Anche il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo interviene sul caso Super Green Pass” nelle isole. Ribadendo da subito la «necessità di rivedere le disposizioni in merito all’obbligo di Super Green Pass per accedere ai trasporti marittimi, che entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio. Noi di Confesercenti ci associamo alla richiesta fatta dal presidente dell’Ancim Francesco Del Deo. Questa normativa che sta per entrare in vigore ci preoccupa, sia per l’economia dell’isola che per la mobilità degli isolani, penalizzati da tali disposizioni».

Una norma che risulta discriminante per tutte le categorie di cittadini: «Sicuramente noi isolani avremo problemi che in terraferma non avranno. Ad esempio, e parlo dei commercianti, per fare acquisti per il proprio negozio ormai bisogna recarsi in terraferma settimanalmente. Non possiamo programmare il lavoro, gli ordini estivi, eccetera. Chi non vive queste esigenze non può comprendere il disagio che affrontiamo. Si dimentica magari che i negozianti sono costretti a recarsi in terraferma per approvvigionarsi della merce da vendere. Ed è qui che nascono le nostre difficoltà. Pensiamo a chi deve raggiungere le isole per le forniture giornaliere. La verità è che ancora oggi non tutti hanno capito che dal 10 gennaio si potrà imbarcare solo chi ha il Green Pass rafforzato e gli altri no. Dunque anche i corrieri avranno seri problemi. Una situazione caotica e drammatica che andrà ad aggravare la crisi economica già in atto. Non dimentichiamo infatti gli aumenti delle bollette di luce e gas. Purtroppo nel settore del commercio ci saranno ancora nuove chiusure forzate causate dalla incapacità di chi è deputato a decidere».

Un quadro complesso, di cui Pezzullo evidenzia anche, come sempre, gli aspetti contraddittori tipicamente italiani: «Qui si parla che anche chi ha già fatto due dosi di vaccino non si può imbarcare. Ma chi si vuole vaccinare non ci riesce, perché l’hub di Ischia non riesce a soddisfare le richieste. Bisogna recarsi a prendere il numero di prenotazione, ma se si arriva alle 8, sono già terminati… Visti i tempi lunghi della prenotazione che si fa? E’ necessario che l’Asl intervenga aprendo un hub anche a Forio, ma come al solito assistiamo solo a una grande confusione».

In conclusione non resta che affidarsi agli interventi “istituzionali”: «Mi auguro che i sindaci isolani diano voce alle nostre difficoltà. Come Confesercenti stiamo interessando la nostra associazione nazionale che ha capito il problema».