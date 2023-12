Superbonus, Tajani “Stiamo lavorando per una soluzione positiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per una soluzione positiva del Superbonus, che tuteli le imprese ed eviti ai cittadini il rischio di dover restituire allo Stato soldi per i lavori non conclusi”. Lo dice, intervistato dal Giornale, Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia. “Forse già nel prossimo Cdm – aggiunge – si potrebbe arrivare ad una soluzione con un provvedimento autonomo. Ma non dimentichiamo gli interventi su extraprofitti delle banche, tassa di successione, taglio del cuneo fiscale, pensioni minime, la difesa della casa contro l’aumento della cedolare a la politica migratoria”.

A proposito di Forza Italia dice: “A fine gennaio festeggeremo i 30 anni, nei sondaggi cresciamo, i ministri di Forza Italia sono valutati molto positivamente. In tutt’Italia si stanno svolgendo i congressi provinciali e a febbraio avremo a Roma il congresso nazionale. Ci saranno nuovi ingressi nei prossimi giorni, a livello parlamentare, regionale ed europeo, non alziamo clamore, non facciamo scouting, sono gli altri che vogliono entrare, dal Veneto all’Abruzzo alla Basilicata. La gente anche. Abbiamo raggiunto i 100 mila iscritti, non so quanti partiti se ne possano vantare. Crisi? E’ vero il contrario”.

