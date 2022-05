Superbonus e burocrazia |#4WD

I primi effetti dei superbonus edilizi cominciano a notarsi: innanzitutto un settore, quello dell’edilizia, da sempre trainante nell’economia italiana, ha ripreso a respirare, ma soprattutto ha fatto sì che tutto l’indotto legato al comparto abbia realizzato numeri importanti quanto insperati negli ultimi tempi. E poi, l’aspetto oggettivo non è meno importante: sono tantissime le palazzine dove, da un giorno all’altro, le impalcature lasciano il posto ad una facciata come nuova e ben curata. In altre parole, decisamente un bel vedere!

Mi piace menzionare, tra i tanti fabbricati appena ristrutturati nel loro aspetto esteriore, quello dei miei vicini della famiglia Buono, proprietari dell’Hotel Noris di Ischia Ponte. Il loro albergo, dopo il recente intervento, ha letteralmente cambiato faccia; ma soprattutto ha regalato all’ingresso del Borgo Storico un vero e proprio occhio di riguardo che ne rivaluta l’immagine dinanzi ai tanti turisti che vi accedono quotidianamente.

Sta di fatto che ancora in questi giorni, dopo le tante diatribe politiche e a seguito dell’esternazione poco felice in Consiglio Europeo del nostro premier Draghi, in Italia si sta ancora assistendo a una serie continua di blocchi, lacci e lacciuoli burocratici legati ai risvolti economici della monetizzazione del credito d’imposta sia per le imprese che per i privati, al punto da costringere tanti meno tenaci a desistere dall’usufruire della misura. Ma come se non bastasse, sono tantissime le imprese edili sull’orlo del tracollo, proprio perché non in grado da troppo tempo di tradurre in sana liquidità un cassetto fiscale stracolmo di denaro virtuale con cui, purtroppo, non si cantano né messe né semplici orazioni.

Questo modo di navigare a vista poteva essere comprensibile da un branco di scappati di casa come quelli facenti capo al precedente governo nazionale, ma non certo all’attuale presidente del consiglio dei ministri, sulle cui competenze nessuno può discutere ma che, nella pratica, si sta purtroppo allineando in negativo ai suoi predecessori più recenti.