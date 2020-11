Superbonus 110%, meglio cessione del credito o detrazione?

In tema di superbonus 110%, la scelta tra cessione del credito (con sconto in fattura) e detrazione non è così scontata. Ci sono pro e contro e occorre valutare con attenzione per che cosa optare. Quando conviene una e quando conviene l’altra?

L’inserimento del superbonus nel decreto Rilancio ha stuzzicato, e continua a farlo, un po’ tutti. Da parte delle istituzioni si tratta di provvedimento che punta a incentivare i lavori di ristrutturazione degli edifici esistenti per provare a dare un po’ di ossigeno al mercato edilizio. Per privati e aziende, è un’opportunità quasi unica per ammodernare le proprie abitazioni o strutture a costo praticamente zero. Anzi, arrivando magari anche a poter guadagnare un 10%.

Cessione o detrazione? Questo è il dilemma!

Uno dei primi dilemmi a cui però ci si trova dinnanzi quando si decide di avviare le pratiche per l’accesso al superbonus è la scelta tra cessione del credito, con relativo sconto in fattura, e detrazione. Ma andiamo con ordine. La cessione del credito prevede che il superbonus 110% venga interamente trasferito. Il che si traduce alla rinuncia del 10% previsto dalla riforma, a fronte della possibilità di non dover pagare (quasi) nulla per i lavori.

Con queste premesse sulla cessione, sembrerebbe scontato che la scelta viri verso la detrazione fiscale. In questo caso, occorrerà attendere i cinque anni previsti, ma il recupero attraverso dichiarazione dei redditi includerà anche il 10% di bonus statale. Il condizionale è però d’obbligo, visto che occorre fare molta attenzione ai casi di incapienza e alla difficoltà a individuare titoli che garantiscano un guadagno parificabile al superbonus.

A questo punto si torna al centro del guado, con il medesimo dubbio di partenza tra le dita: Cessione o detrazione? Dunque, che cosa fare per decidere al meglio? La prima valutazione riguarda il caso specifico in cui ci si trova.

Come fare per scegliere al meglio

Per esempio, è preferibile optare per la cessione del credito quando si è in presenza di Irpef molto bassi. Infatti, la detrazione fiscale riconosciuta dal superbonus 110% è sempre e solo ripartita in cinque quote annue perfettamente uguali. Il che vuol dire, che con Irpef basso la parte che non è possibile detrarre viene, di fatto, persa.

Sul valore dell’incapienza non è possibile chiedere un rimborso e non può svincolarsi dalla suddivisione delle cinque quote annue. E con redditi particolarmente bassi (o per chi può scaricare molte spese), oltre al non incasso del 10%, si rischia di non poter accedere completamente della detrazione fiscale riconosciuta.

Con questi problemi, l’opzione migliore diventa necessariamente la cessione del credito. In questo modo, trasferendo il superbonus all’impresa che effettua i lavori o alla banca si perde la possibilità di incassare il 10%, ma ci si mette al riparo dal rischio di veder sfumare anche la possibilità di detrazione.

La cessione del credito, con relativo sconto in fattura, conviene anche quando non si dispone della liquidità sufficiente per accollarsi le spese degli interventi di riqualificazione energetica. Infatti, entro i limiti di spesa dettati dal decreto Rilancio, è ipoteticamente possibile avviare i lavori senza sborsare un euro.

Scelta consapevole

A decretare la strada migliore da seguire è dunque la propria condizione economica di partenza. Poi, ovviamente, occorrerà individuare i soggetti giusti per giovare al meglio di tutti i vantaggi che il superbonus 110% del decreto Rilancio mette a disposizione. Attenzione però alle insidie. Specie perché, anche le imprese possono incorrere in incapienza e perdere il credito maturato.

Per muoversi al meglio è dunque buona norma affidarsi ad esperti del settore. ADV Trade, per esempio mette a disposizione tutta la propria esperienza e la collaborazione con partner altamente qualificati, per valutare e ottimizzare le possibilità offerte dal decreto Rilancio. Che si opti per la cessione del credito o per la detrazione, con ADV Trade si azzerano i rischi e la scelta diventa più consapevole.