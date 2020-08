“SUPERBONUS 110%, la cessione del credito”, evento il 24 agosto a Casamicciola

Per favorire la riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità per il contribuente di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione anche ad altri soggetti, comprese le banche ed altri intermediari finanziari.

Come funziona il meccanismo? Qual è il ruolo dei diversi attori? Chi è disposto ad acquisire il credito d’imposta? Come possono imprese e professionisti ottenere liquidità in cambio del credito di imposta.

Per rispondere a queste ed a tante altre domande l’Associazione Ingegneri Ischia organizzerà una serie di incontri con aziende edili e società di servizi disposte ad acquisire il credito d’imposta per le costruzioni ischitane.

Gli incontri dal tema “SUPERBONUS 110%, la cessione del credito”, offriranno spunti interessanti sulla questione ed evidenzieranno le opportunità di questa nuova agevolazione, viste anche le difficoltà tecnico-amministrative già evidenziate da questa associazione e riportate dalle diverse testate giornalistiche locali.

Il primo incontro, aperto a tutti gli interessati, si svolgerà presso l’Hotel Terme Manzi lunedì 24 agosto 2020 dalle ore 10:00 e vedrà la partecipazione dell’Ing Stefano Russo General Manager della Geocores SRL, l’ing Russo opera da anni nel settore edilizio tra la Campania e L’Emilia Romagna, esperto nelle procedure economiche di cessione del credito e nelle pratiche sismiche.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la nota esplicativa fornita dall’azienda. (vedi allegato)

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid-19 l’accesso al convegno sarà possibile esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi sul sito dell’associazione cliccando sul seguente link www.assingischia.it/registrazione-superbonus-110