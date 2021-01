SUPERBONUS 110%, la cessione del credito, Diretta Facebook sul canale @AssIngIschia

Il superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che consente di elevare al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste agevolazioni rappresentano davvero una grande opportunità per la rigenerazione di un tessuto urbano vetusto e per il rilancio di un settore fortemente in crisi soprattutto dopo la crisi pandemica.

Al fine di diffondere su tutto il territorio isolano le importanti agevolazioni proposte dal decreto rilancio, l’Associazione Ingegneri Ischia si fa promotrice di una seri di incontri volti alla divulgazione delle procedure di cessione del credito di imposta.

Il primo incontro svoltosi il 24 agosto 2020 presso l’hotel Manzi ha trattato il meccanismo di cessione del credito ad imprese di costruzioni, in particolare la Gecores SRL rappresentata dall’ Ing Stefano Russo ha illustrato alcuni meccanismi di cessione del credito verso le imprese edili dichiarandosi disponibile ad acquisire il credito di eventuali progetti Ischitani. L’incontro ha visto anche partecipazione della Consigliera dell’Ordine dei Commercialisti la dott.ssa Carmen Padula.

Il prossimo incontro tratterà i meccanismi di cessione del credito presso gli istituti bancari, in particolare verrà presentata l’offerta Fineco e la relativa procedura di attivazione della cessione. Dopo i saluti Istituzionali dei due sindaci ingegneri dei Comuni ischitani Giovan Battista Castagna e Rosario Caruso rispettivamente di Casamicciola e Serrara Fontana e del Coordinatore della Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli Stefano Iaquinta, il dottor Vincenzo Cuomo consulente Fineco Ischitano illustrerà l’offerta Fineco, i documenti richiesti e come attivare on line la procedura. L’incontro sarà moderato dal Presidente dell’Associazione Ingegneri Ischia Ing. Claudio D’ambra e per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid-19 l’incontro verrà trasmesso in diretta sul canale dell’associazione venerdì 8 gennaio alle 17:00