“Super” Real Forio: ecco Simone Di Meglio, Tarascio e Yeboah gli obiettivi top

Il mercato isolano si infiamma. Il calcio giocato è ancora lontano, in attesa delle iscrizioni ufficiali e delle composizioni dei gironi, ma le trattative di mercato iniziano già a scuotere l’estate calcistica. Le società isolane muovono i primi passi tra conferme, obiettivi e manovre strategiche. Da un lato c’è l’Ischia Calcio di Pino Taglialatela che, accantonate le incertezze societarie, prova a rilanciarsi grazie al rinnovato slancio dirigenziale e all’intervento di Lello Carlino.

Dall’altro, il Real Forio di Luigi Amato, che punta a consolidare un progetto tecnico ormai ben avviato e a rafforzarsi in vista della prossima stagione. In casa Ischia, la volontà è quella di ripartire da basi solide per affrontare la terza stagione consecutiva in Serie D.

La proprietà ha manifestato l’intenzione di migliorare il rendimento rispetto all’ultima annata, puntando a un campionato più lineare e meno condizionato da turbolenze interne. Al momento, però, non si lavora ancora sui nomi: la priorità è l’ufficializzazione del nuovo allenatore e dello staff tecnico, step fondamentale per poi ragionare sull’ossatura da confermare e sui rinforzi da inserire nei vari reparti.

Più dinamico è invece il Real Forio, reduce da una stagione esaltante, chiusa con la straordinaria cavalcata playoff che ha infiammato i tifosi. La dirigenza biancoverde non vuole fermarsi: archiviata l’annata sportiva, il club ha già ripreso il lavoro con una serie di annunci che certificano la continuità del progetto. Il primo tassello è la conferma di Carlo Sanchez. Rinnovato anche il blocco dirigenziale, a partire dai due direttori, Vito Manna e Nicola Pisani, fautori di una campagna acquisti oculata e ambiziosa.

Altro colpo pesante è il rinnovo del bomber Luigi Castagna, pronto a guidare ancora l’attacco foriano con le sue giocate decisive. Come anticipato nei giorni scorsi, il Real Forio ha puntato i riflettori su due ex Ischia: Peppe Mattera e Filippo Florio. Il primo è stato uno degli elementi cardine della difesa gialloblù nella stagione appena conclusa, contribuendo in modo determinante alla salvezza. Il secondo, laterale dal passato importante, ha invece chiuso in anticipo l’esperienza sull’isola e viene da un periodo di inattività. La società crede nella doppia operazione e resta in pressing per regalare entrambi a mister Sanchez. Ma non finisce qui.

I nuovi obiettivi biancoverdi: tra gioventù e strategia

Lavorando lontano dai riflettori, Manna e Pisani stanno costruendo un mosaico ambizioso, composto da profili giovani, motivati e funzionali al gioco dell’allenatore. Tra i nomi più vicini a vestire la maglia biancoverde c’è Simone Di Meglio, classe 2004 e centrocampista dalle grandi potenzialità. Dopo un’annata poco brillante tra Grosseto e Vibonese, Di Meglio si prepara a rientrare sull’isola con la voglia di rilanciarsi.

Il ventenne, già protagonista con l’Ischia nel 2023/24 (27 presenze e 2 gol), è in grado di ricoprire più ruoli: dalla mediana alla trequarti, passando per gli esterni. Un profilo versatile e cresciuto nel calcio isolano, pronto a ritrovare fiducia e minuti. Ma il tandem Manna-Pisani ha idee chiare e non si limita ai ritorni. Per rinforzare il centrocampo, si guarda con interesse ad Antonio Tarascio, reduce dalla parentesi con l’Ercolanese. Mediano di sostanza, Tarascio può garantire equilibrio, fisicità ed esperienza.

Nel suo curriculum figurano anche passaggi vincenti con Pompei e San Marzano. Un innesto che, se confermato, alzerebbe notevolmente il tasso di affidabilità e maturità della mediana. Anche in attacco i biancoverdi sono attivi: il nome caldo è quello di David Nana Yeboah Johnson, attaccante con un passato recente alla Sarnese e reduce da una stagione positiva con l’Heraclea. Velocità, forza fisica e fiuto del gol sono le sue caratteristiche principali. Potrebbe essere il profilo ideale per completare il reparto offensivo foriano con una soluzione diversa rispetto a Castagna.

La visione dei direttori

Quello tracciato dai direttori Manna e Pisani è un percorso tecnico coerente e lungimirante. Lontano dalle operazioni di facciata, il duo dirigenziale sta costruendo una squadra equilibrata, puntando su elementi di valore, motivati a mettersi in gioco e capaci di integrarsi in un progetto che mira a crescere stagione dopo stagione. Il lavoro svolto in sinergia tra campo e scrivania è la vera forza di questo Real Forio, che si candida ancora una volta ad essere una delle realtà più interessanti del panorama calcistico campano. Le trattative sono solo all’inizio, ma l’isola si prepara a vivere un’altra estate ricca di emozioni, tra sfide, sogni e colpi di scena. E il mercato, come sempre, è il primo teatro su cui si muovono le ambizioni.