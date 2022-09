Super parrocchia, super parroco: Don Marco Trani fa en plein

Gaetano di Meglio | Quando per la prima volta ho iniziato a raccontarvi che si andava verso la creazione di una super parrocchia, soprattutto nel decanato di Ischia, qualcuno aveva storto il naso e, come accade spesso a Ischia, avevate liquidato come “scemenza” quello che avevo scritto.

Il tempo è sempre un galantuomo e, come tale, ancora un volta: ve lo avevo detto. Cari detrattori, dovete continuare ad assumere malox in gran quantità. Chiusa questa piccola, personale, parentesi veniamo ai fatti.

Il Vescovo di Ischia, nelle sue nuove nomine ha premiato anche il Rev.do Sac. Marco Trani.

Andiamo per gradi. Don Marco, già benedetto e molto amato dal Vescovo Lagnese (i cui tentacoli non si sono mai allontanati da Ischia) da amministratore parrocchiale di S. Ciro M. in Ischia è stato nominato parroco della suddetta parrocchia. Già questo è un primo fattore importante.

Il secondo fattore che cambia la scena ad Ischia, invece, è la seconda parte della nomina del Vescovo Pascarella che cambia l’intero sistema.

Rev.do Sac. Marco Trani è stato nominato moderatore dell’unità pastorale di Ischia Porto riguardante le parrocchie di S. Maria di Portosalvo, S. Maria delle Grazie in S. Pietro, e S. Ciro. Per capire bene questa nomina, però, dobbiamo fare un piccolo approfondimento.

Cos’è l’Unità Pastorale?

Si chiama unità pastorale un insieme di parrocchie vicine tra loro e affini per quanto riguarda il tipo di territorio e le condizioni di vita degli abitanti. Nell’unità pastorale in genere possono esserci più parroci, l’azione pastorale viene coordinata da un parroco moderatore. questo tipo di organizzazione pastorale guarda al fatto che: oggi la mobilità delle persone è molto ampia; è necessario unire le forze per coordinare meglio alcuni settori della vita pastorale, come ad esempio le attività della Caritas, la formazione dei catechisti, la dimensione del comunicare la fede, la cura dei giovani, la preparazione al matrimoni

L’unità Pastorale è diretta da un Consiglio Pastorale, ovvero il luogo di discernimento e di coordinamento dell’attività delle parrocchie su temi trasversali che riguardano scelte pastorali condivise in ordine alla catechesi, alla liturgia e alla carità, in special modo scelte pastorali che riguardano il territorio: gli aspetti sociali e le relazioni con le istituzioni, la scuola, il lavoro, alcune tematiche di natura economica.

Nel coordinamento parrocchiale, altro organo dell’unità, troveranno posto tutte le realtà operative delle singole parrocchie ed avrà il compito far vivere concretamente la fede nelle comunità, promovendo la pastorale, anche alla luce anche delle indicazioni del Consiglio Pastorale unitario.

Ovviamente, la domanda principe è questa: “Con la nascita dell’Unità Pastorale che accade alle Parrocchie?”

Le singole parrocchie che formano l’Unità Pastorale non vengono soppresse e mantengono ciascuna la propria struttura e la propria identità, ciascuna continuerà ad avere un parroco di riferimento. La loro attività viene raccordata dal Consiglio Pastorale Unitario su alcuni temi trasversali, il lavoro condiviso dalle singole comunità su questi temi darà consistenza al cammino dell’U.P..

E qual è il ruolo di Don Marco Trani, nominato coordinatore?

Vediamo nel dettaglio

Senza grande enfasi, strumentalmente, il Vescovo Pascarella ha istituto la prima unità pastorale della nostra Isola e ha nominato Don Marco Trani moderatore. Provando a capire questa nuova figura, dalla Diocesi di Torino spiegano che la gestione dell’unità pastorale “avverrà sotto la guida di una équipe presieduta da un sacerdote moderatore, ossia un coordinatore delle varie attività (uno, il sacerdote moderatore, attiva alcuni – confratelli, diaconi, religiose, religiosi e laici già impegnati nelle parrocchie o in associazioni, movimenti, gruppi presenti sul territorio – a servizio di tutti , vale a dire della gente che abita il territorio), nelle quali si possano attivare ministerialità diverse».

Stando ai fatti, Don Marco Trani sarà il tutor di Don Agostino Iovene e di Don Luigi De Donato. Diciamo più un affiancamento che un commissariamento ma, per amor di verità, va anche detto che entrambi i parroci sono avanti con l’età e fanno i conti con gli acciacchi dell’età.

Leggendo ancora sul web “la funzione del sacerdote moderatore sarà decisivo per promuovere l’azione pastorale comune nella Collaborazione, in fraterna corresponsabilità con i parroci, gli altri presbiteri, i diaconi, i membri del Cenacolo e con quanti vi svolgono ministeri e servizi” e ancora “il sacerdote moderatore ha il compito di far crescere la Collaborazione nella precisa prospettiva della missionarietà e nello spirito dell’ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II, in modo da favorire, con ogni risorsa a disposizione, corresponsabilità e sussidiarietà. Egli, in particolare, si prenderà cura dell’avvio del processo di costituzione della Collaborazione e della piccola comunità di vita cristiana chiamata ad esserne il riferimento (Cenacolo). È il primo motore di questo processo ed anche la figura di sintesi del cammino sinodale delle comunità.

Il sacerdote moderatore svolgerà questo essenziale lavoro di coordinamento coinvolgendo i confratelli, i diaconi, i religiosi e i laici che operano nei diversi ambiti, a partire dal gruppo di vita cristiana del Cenacolo, individuando insieme ad esso, nella preghiera, gli elementi per una prima verifica e discernimento. Il sacerdote moderatore, in questo processo di coordinamento, ha l’ultima responsabilità di indirizzo e di promozione qualora vi fossero più possibilità operative.