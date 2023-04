Super Mario: doppia “promozione” per il direttore Lubrano

Parole profetiche di chi ha creduto fermamente nel progetto e nell’annata con i fiocchi per la capolista. Era lo scorso fine agosto, l’Ischia si apprestava a debuttare nella nuova stagione sportiva e il direttore sportivo Mario Lubrano commentava con grande fiducia il lavoro svolto durante la campagna acquisti: “Siamo soddisfatti dell’operato fatto sul mercato se consideriamo che circa due mesi fa c’era anche il timore che l’Ischia non si potesse neanche iscrivere al campionato. Va fatto un ringraziamento a Taglialatela che non solo ha consegnato alla città la possibilità di avere un futuro, bensì ambizioso con questo campionato che ci apprestiamo ad iniziare con entusiasmo”. E ancora: “Parliamo di una squadra che ha cambiato tanto, però con un criterio, quello di voler costruire una squadra che possa esprimere un determinato gioco, possa andare a vincere le partite con determinate caratteristiche e sia anche versatile”.

Non le consuete frasi di circostanza, ma dichiarazioni di chi punta con certezza più di una fiches sul percorso dei suoi. Eppure ai nastri di partenza il gruppo di Enrico Buonocore è stato messo alle spalle delle altre concorrenti al sogno Serie D. L’utopia degli addetti ai lavori si è trasformata in una fantastica – quanto meritata – realtà gialloblù. Trofa e compagni hanno stravinto il campionato e si sono assicurati la possibilità di partecipare al prossimo torneo dilettantistico nazionale. È stata premiata la dedizione dei calciatori e l’abnegazione dello staff tecnico. I giusti riconoscimenti però vanno riservati anche a chi ha lavorato dietro le quinte. E in modo particolare a Lubrano che, con il supporto societario, è riuscito ad allestire una rosa di assoluto valore per la categoria.

Gli arrivi dei bomber Simonetti e Padin, il tesseramento della diga Matute nel cuore della mediana, i rinforzi – poi partiti nel mercato di dicembre – Scalzone e De Simone. Bravo altresì nello scovare talenti in giro per l’isola, il dirigente ex Procida è tra i protagonisti della cavalcata stagionale della capolista. Gli innesti estivi si sono rivelati vincenti per imporsi nella competizione, ma anche nelle settimane conclusive del 2022, Lubrano ha avuto l’abilità di andare a coprire le illustri partenze: i colpi Longo e Pastore, in un momento decisivo del campionato, hanno portato l’Ischia a consolidare la doppia fase di gioco. Connubio perfetto con mister Buonocore nella costruzione dell’organico e risultati che hanno ricompensato quanto fatto in campo e fuori.

Dopo la promozione in Serie D per il direttore sportivo isolano continua il momento magico: è arrivata l’ufficialità della carica in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nei giorni scorsi c’è stata la comunicazione dell’avvenuto superamento (con un ottimo punteggio) della prova di abilitazione a D.S. da parte dell’apposito settore della Federcalcio a cui ha fatto seguito l’iscrizione nell’elenco speciale che dà diritto ad esercitare la professione.

Di ieri la nota della FIGC con l’elenco dei neo direttori. Il trentaduenne dirigente gialloblù ha iniziato il suo viatico due anni fa con la qualifica di Collaboratore della Gestione Sportiva, ottenuta attraverso il primo step di un percorso fatto di entusiasmo, passione ma soprattutto professionalità. “Congratulazioni al nostro Mario Lubrano per questo ulteriore traguardo che fa il paio con quello appena conquistato con l’Ischia Calcio”, dice il presidente Pino Taglialatela. “Mario ha dimostrato sul campo di avere le qualità e la competenza per operare in una società come l’Ischia – aggiunge il presidente gialloblù – d’altronde i risultati parlano a suo favore. Siamo estremamente soddisfatti del suo lavoro che proseguirà con noi anche nella prossima stagione in D”.