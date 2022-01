Super Green Pass, qualcuno tuteli noi marittimi!

la lettera di Giovanni Patalano | Visionando le nuove disposizioni che impongono, dal 10 gennaio 2022, il possesso del Super Green Pass per viaggiare sui mezzi di trasporto e, dal 1 febbraio 2022, la riduzione della durata della certificazione verde da 9 a 6 mesi, voglio portare all’attenzione il caso di noi marittimi.

Cosa accadrà quando scadrà la certificazione verde? Essendo imbarcato, e come me tanti altri colleghi non abbiamo quasi mai la possibilità di effettuare la terza dose per il semplice motivo che siamo “carcerati” a bordo (nessuno può scendere dalla proprio nave per non infettarsi da Covid). Nel momento in cui dovremo fare ritorno alle nostre dimore, non avendo fatto la terza dose ciò significherà che non potremo tornare a casa? Non avendo potuto farla per i motivi descritti, questo ci vieterà di rimpatriare? Ci vieterà l’abbraccio dei nostri cari che già non ci vedono per mesi interi?

In particolare, in analogia a quanto previsto con la circolare congiunta del Ministero della salute del 14 Ottobre 2021 la disposizione non dovrebbe riguardare i marittimi già imbarcati prima della data dell’eventuale entrata in vigore di tale obbligo alla luce delle estreme difficoltà a effettuare la terza dose. Il punto centrale è che con il Decreto di Marzo 2021 noi marittimi potevamo rimpatriare anche se non in possesso del Green Pass, mentre con il nuovo decreto non possiamo neanche prendere un taxi, un traghetto, un treno, eccetera per raggiungere le nostre case, e questo anche se abbiamo due dosi di vaccino.