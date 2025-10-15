Super Castagna trascina il Real Forio. Battuta l’Ercolanese 3-1, si avanti in Coppa Italia

REAL FORIO – ERCOLANESE 3-1

Eccellenza | Coppa Italia | Ottavi di finale

C’è un momento, in ogni percorso, in cui la fiducia smette di essere una speranza e diventa una certezza. Per il Real Forio, quel momento è arrivato nel derby di Coppa contro l’Ercolanese, una gara che aveva dentro tutto: orgoglio, rivalità, carattere e persino un duello familiare in panchina tra i fratelli Sanchez. Ne è uscita una partita intensa, combattuta, con episodi, nervosismo e continui capovolgimenti di fronte, ma anche con la netta sensazione che la squadra biancoverde abbia ormai acquisito una maturità diversa, più solida e consapevole.

La cronaca racconta di un avvio arrembante dell’Ercolanese, subito pericolosa e ben contenuta da Santaniello, e di un Real Forio che, pur contestando più di una decisione del Sig. Battipaglia, ha saputo restare concentrato. Il primo gol nasce al 38’: Santiago recupera palla al centro dell’area e serve Luigi Castagna, che scarica un sinistro potente alle spalle di Russo. Il vantaggio dura poco, perché Malafronte pareggia su punizione perfetta al 40’, ma la squadra di Carlo Sanchez non si disunisce, chiudendo il primo tempo con la sensazione di essere padrona del gioco.

Nella ripresa, dopo un salvataggio provvidenziale di Vitolo su colpo di testa di Di Lorenzo, il Real Forio alza i giri e torna a spingere. Al 9’ la giocata chiave: Tarascio trova Florio sulla destra, il terzino salta un uomo e pennella un assist perfetto per Castagna, che di testa firma il 2-1 e completa la doppietta personale. Da lì in poi, i biancoverdi controllano, sfiorano il tris con Castagna (palo) e con Di Lorenzo, fino al colpo del definitivo 3-1 al 48’, quando Yeboah, servito proprio da Di Lorenzo, brucia la difesa ospite e chiude i conti.

Il 3-1 finale racconta solo in parte l’equilibrio del match, ma descrive perfettamente la differenza di convinzione tra le due squadre. Il Real Forio ha saputo soffrire, reagire e colpire nei momenti giusti, proprio come fanno le formazioni che hanno imparato a gestire le proprie ambizioni. I gol di Castagna – sempre più trascinatore, sempre più simbolo di questo gruppo – e la concretezza di Yeboah nel finale sono l’immagine di una squadra che non si accontenta.

Dietro al risultato c’è la mano di Carlo Sanchez, che ha dato al suo gruppo una mentalità riconoscibile: aggressiva, organizzata e soprattutto coraggiosa. È un Real Forio che non rinuncia mai a giocare, anche quando l’avversario prova a metterla sul piano fisico. Nelle difficoltà mantiene lucidità, e questo è forse il progresso più evidente rispetto all’inizio della stagione.

La conferma di Florio, devastante sulla fascia, e la leadership di Castagna raccontano la doppia anima della squadra: intensità e qualità, gambe e cervello. Ogni vittoria diventa un tassello in più in una costruzione che ormai ha contorni nitidi. Il derby dei fratelli Sanchez finisce dalla parte di Carlo, ma soprattutto conferma che la road map fissata dal presidente Amato continua a scorrere senza deviazioni. Una gara maschia, vera, senza sconti, che consegna al Real Forio non solo il pass per i quarti di Coppa Italia, ma anche un messaggio chiaro al campionato: la capolista del Girone A è viva, determinata e – cosa più importante – sempre più convinta di poter restare in vetta.