Super Cantelli, il Lacco Ameno va, ‘manita’ al San Sebastiano e 4° posto!

I rossoneri vanno sul doppio vantaggio con un rigore di Savio (al rientro) ed una rete di Cantelli già nel primo tempo. Nella ripresa, la rete di Miccichè (aiutato da un paio di deviazioni lacchesi) non basta, perché Dinu ed ancora 2 volte Cantelli chiudono il conto. 3 espulsi nelle fila vesuviane





Il Lacco Ameno prosegue la sua marcia verso l’altissima classifica. La squadra rossonera è uscita vittoriosa per la settima volta consecutiva (se si considera anche il successo riportato a tavolino col Santa Maria la Carità), grazie al 5-1 rifilato al malcapitato San Sebastiano in quel del Borsellino di Volla. Gli uomini di Angelo Iervolino, nonostante le tante assenze, dimostrano di vivere un momento speciale e vanno in gol con Savio (su rigore) già nel primo tempo, rete raddoppiata da Cantelli. Nella ripresa, Una doppietta di Cantelli in avvio, un go, di Dinu ed ancora una rete del folletto numero 7 rendono pleonastica la segnatura di Miccichè (ad inizio ripresa con un paio di deviazioni lacchesi). Il match è stato anche condizionato anche dalle 3 espulsioni subite dal San Sebastiano (Cacciati da Fabio Vesce della sezione di Benevento i calciatori Lucignano, Borrelli ed Imparato più il dirigente Ardolino). Il Lacco Ameno, con i 3 punti rimediati, aggancia il Procida al quarto posto della graduatoria del girone B ed inizia a sognare una clamorosa qualificazione ai play off.



LE FORMAZIONI – Il Lacco Ameno non ha potuto disporre dello squalificato Filosa, oltre che di Matarese, Lista e Montagnaro e Iovene. Mister Angelo Iervolino ha schierato i suoi con un 4-2-3-1 che ha visto Mazzella in porta, la linea difensiva formata da Capuano, Muscariello, Monti e Palomba, con Tessitore e Barile a centrocampo, più Cantelli, Amenodola e Mattera alle spalle del rientrante Savio.

Il San Sebastiano è stato mandato in campo dall’allenatore Francesco Castellano con questo 11: Testa a difesa dei pali più Petrazzuolo, Noviel, Riccardi, Lucignano, Miccichè, Giorgio, Tufano, Borrelli, Langella ed Imparato.



LA PARTITA – La cavalcata del Lacco Ameno comincia nella seconda metà del primo tempo, quando Pasquale Savio si procura e trasforma un calcio di rigore. I rossoneri, poco dopo, raddoppiano con Cantelli, che mette in rete un ottimo assist di Mattera. Squadre al riposo sul doppio vantaggio per i lacchesi. Nella ripresa, il san Sebastiano ha acuito l’atteggiamento cattivo avuto nella prima frazione, ma è il Lacco Ameno ha fallire con Mattera il 3-0. Poco dopo, Miccichè, al primo vero tiro dei padroni di casa, accorcia le distanze, con l’aiuto della schiena di Capuano e Muscariello. Il San Sebastiano ha alzato la pressione, ma la prima espulsione (di Lucignano per una reazione su Mattera) ha spianato la strada al Lacco, che ha segnato con Dinu (subentrato ad Amendola). La squadra vesuviana ha perso la testa e ad essere espulsi sono stati anche Borrelli ed Imparato mentre Cantelli ha messo a segno altri 2 gol personali.



SAN SEBASTIANO 1

LACCO AMENO 5



SAN SEBASTIANO: Testa, Petrazzuolo, Noviel, Riccardi, Lucignano, Miccichè, Giorgio, Tufano, Borrelli, Langella, Imparato. A disposizione: Esposito, Blandi, Prisco, Tarallo, Nazzaro, Improta, Ranavolo, Saiz, Di Matteo. All.: Francesco Castellano



LACCO AMENO: Mazzella, Capuano, Palomba, Muscariello, Tessitore, Monti, Cantelli, Barile, Amendola, Savio, Mattera. A disposizione: Zanatta, Dinu, Ursomanno, Lombardi, Iacono, Giulieti, Calise, Romano, Errichiello. All.: Angelo Iervolino



Arbitro: Fabio Vesce della sezione di Benevento (Assistenti: Antonio Dell’Anno di Nola e Giovanni Di Luca di Napoli)



Reti: rig. Savio (LA), Cantelli (LA), Miccichè (SS), Dinu (LA), Cantelli (LA), Cantelli (LA)



Ammoniti: Tufano, Giorgio, Borrelli (SS), Muscariello, Mattera (LA)



Espulsi: Lucignano, Borrelli ed Imparato (SS)