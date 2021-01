Suona la Campanella. A Casamicciola riparte lo scuola bus. Ecco orari e linee

Si torna a scuola e torna anche a funzionare il servizio di Scuola Bus a Casamicciola Terme. Ad evidenziarlo una nota ufficiale del municipio. Lunedì 11 gennaio, a seguito di ordinanza regionale, riaprono anche sul territorio di Casamicciola Terme la scuola dell’Infanzia e le classi Prime e Seconde della Scuola Primaria. Contemporaneamente riparte anche il servizio scuola bus organizzato dal Comune di Casamicciola Terme. Qui di seguito si riportano linee e orari.

LINEA 1

GRADONE-SANTA BARBARA-S. M. MADDALENA-VIA ONESO

ANDATA

ORE 8.00 – GRADONE

8.03 – INCROCIO SANTA BARBARA

8.05 – VIA SASSOLO

8.10 – SANTA MARIA MADDALENA

8.20 – VIA ONESO

RITORNO

12.30 – VIA ONESO

12.35 – SANTA MARIA MADDALENA

12.40 – VIA SASSOLO

12.43 – INCROCIO SANTA BARBARA

12.50 – GRADONE

12.55 – PIAZZA MAIO

LINEA 1A

SENTINELLA-VIA ONESO

ANDATA

8.15 – SENTINELLA

RITORNO

12.30 – VIA ONESO

12.40 – SENTINELLA

LINEA 2

FORIO-DE GASPERI

ANDATA

8.10 – BAR LA LUCCIOLA

RITORNO

12.30 – DE GASPERI

12.45 – BAR LA LUCCIOLA

LINEA 3

S.MARIA MADDALENA-VIA P. MARGHERITA – VIA EDDOMADE-P.ZZA MARINA-VIA PIO MONTE DELLA MISERICORDIA-VIA ONESO

ANDATA

8.00 – PIAZZA FUNNO

8.05 – HOTEL CRISTALLO

8.07 – AUTOLAVAGGIO VIA EDDOMADE

8.10 – PIAZZA MARINA FERMATA AUTOBUS

8.12 – VIA LAMPUGNANI

RITORNO

12.30 – VIA ONESO

12.35 – VIA EDDOMADE AUTOLAVAGGIO

12.40 – HOTEL CRISTALLO

12.43 – PIAZZA MARINA FERMATA AUTOBUS

12.45 – VIA LAMPUGNANI

12.50 – PIAZZA FUNNO

LINEA 4

ISCHIA-ZAGARE-VIA ONESO

ANDATA

8.10 – STUZZICHERIA

8.12 – PARCHEGGIO GUERRA

8.15 – DE GASPERI

A SEGUIRE VIA ONESO

RITORNO

12.30 – ZAGARE

12.35 – VIA ONESO

12.40 – DE GASPERI

12.45 – PARCHEGGIO GUERRA

12.50 – STUZZICHERIA

LINEA 5

PIAZZA BAGNI-S. MARIA MADDALENA-VIA P. MARGHERITA-PIAZZALE ANCORA-ZAGARE

ANDATA

8.10 – PIAZZA BAGNI

8.13 – S. MARIA MADDALENA

8.15 – TRE CROCI

8.20 – PIAZZALE ANCORA

8.23 – ZAGARE

RITORNO

12.30 – ZAGARE

12.35 – TRE CROCI

12.37 – S. MARIA MADDALENA

12.45 – PIAZZALE ANCORA

LINEA 6

SCUOLA DELL’INFANZIA

ANDATA

8.30 – SENTINELLA

8.33 – S. MARIA MADDALENA

8.35 – PIAZZALE ANCORA

DESTINAZIONE FINALE PERRONE

RITORNO

12.30 – ASILO PERRONE

12.45 – PIAZZALE ANCORA

12.50 – S. MARIA MADDALENA

12.55 – SENTINELLA

Si precisa che orari e percorsi sopra indicati sono in vigore per la settimana compresa tra l’11 e il 16 gennaio. Da lunedì 18, quando rientreranno a scuola anche le altri classi della Primaria, saranno comunicati nuovi percorsi e orari. Il servizio di scuolabus per i bambini della scuola Secondaria di Primo Grado sarà regolarmente assicurato a partire dal 25 gennaio