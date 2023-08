“SunNight. La domenica sera di vive a Ischia”, arriva il nuovo format

Un nuovo evento patrocinato dal comune di Ischia da domenica prossima allieterà le strade del porto. “Sunnight” è il format voluto dagli imprenditori di Piazza Antica Reggia e di Via Iasolino che l’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino ha voluto supportare per offrire una nuova esperienza ai turisti e ai cittadini isolani. Per le prossime tre domeniche di agosto, dalle 20:00 all’1:00 sarà istituita l’area pedonale da Portosalvo a San Ciro. Musica, buon cibo e un’atmosfera che vuole far rivivere le emozioni degli anni 60-70 rievocando quella che era l’antica Riva Destra. Un evento che parte in via sperimentale in questo periodo e che potrebbe anche essere riproposto. Un’occasione per riappropriarsi delle strade troppo spesso piene zeppe di quel traffico da cui, paradossalmente, i turisti cercano di allontanarsi.

Arriva “SunNigth. La domenica si vive ad Ischia”, il nuovo format ischitano e ce ne parla Roberto Albano. Una iniziativa che si mette in scia a tante altre, ma che vuole avere la sua personalità.

“Sì, un’iniziativa che cercheremo di fare in modo differente, forse un po’ più elegante, un po’ più originale, cercando sempre di migliorarla e di portare un prodotto diverso per incentivare la ripresa anche del turismo”

Roberto. l’idea di realizzare questa grande area pedonale è di occupare lo spazio che di solito è occupato da macchine è forse anche un segnale di sviluppo e di voler dire “ci riprendiamo gli spazi che di solito non sono nostri”

“Si, giusto, è un segnale di sviluppo. E’ un modo per offrire al turista che ci sceglie di trovare un’isola con meno traffico possibile e di offrire la possibilità di vivere l’isola con tranquillità e spensieratezza, senza la preoccupazione di essere investiti da qualche motorino, qualche auto o, peggio ancora, qualche bike”

L’evento si aggiunge già ad un altro, e parlo del “Borgo in festa” ad Ischia Pont. Quale sarà la vostra cifra caratteristica?

“Anche noi avremo delle bande musicali live in piazza, ma cercheremo di creare un luogo tipo i famosi anni 60 70, come era la Riva Destra, con delle luci particolari e provando a migliorarlo di domenica in domenica”

Il Comune di Ischia torna protagonista anche su quelle che sono le iniziative turistiche. Oltre agli eventi patrocinati ad Ischia Ponte per il venerdì si aggiunge un altro evento per le “domeniche d’agosto”, come cantava Gigi D’Alessio.

Sindaco, un titolo con un ossimoro: il sole e la notte. Avete accettato sfida che vi hanno proposto i commercianti di Via Iasolino, Piazza Antica Reggia e Alfredo De Luca

“Quando gli operatori che fanno impresa sottopongono all’attenzione di un’amministrazione delle iniziative che possono avere sicuramente un riverbero positivo per l’intrattenimento degli ospiti e degli stessi cittadini residenti sul territorio garantendo momenti di svago e di felicità e riuscendo anche a immaginare un’evoluzione del nostro territorio nella direzione della pedonalizzazione, degli amministratori che sono attenti devono mettersi a disposizione e devono collaborare in concreto. L’iniziativa partirà domenica 13 agosto, però abbiamo in animo di ripeterla anche nei fine settimana del mese di settembre, perché è bello avere una fetta del nostro territorio valorizzata senza la circolazione veicolare, senza le auto. E questo può servire da volano, un utile elemento di attrazione ulteriore per la nostra isola”.