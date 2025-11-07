Summit, sopralluoghi e trattative: l’Ischia si gioca il futuro tra incontri riservati e nuovi investitori

Focus sulla capolista per dare continuità al periodo positivo: l’Ischia Calcio si prepara al ritorno al Mazzella per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. La squadra di Simone Corino, reduce dal buon pareggio ottenuto in trasferta contro l’Olbia, vuole continuare la scalata in classifica, resa necessaria dopo un inizio di stagione horror.

A Fondobosso i gialloblù stanno provando a costruire il proprio percorso verso l’obiettivo salvezza: il viaggio è ancora lungo, ma fare punti in casa diventa prioritario. Sull’isola arriva il Trastevere, una delle due compagini ancora imbattute nel girone (l’altra è la Scafatese, ndr). Il club romano condivide la vetta, a quota 24 punti, e ha una media punti più alta fuori casa (quattro vittorie e un solo pareggio, proprio in Campania, all’esordio sul campo della Nocerina).

L’Ischia guarda in casa propria e prosegue la preparazione in vista del prossimo incontro. Intanto, mentre il Girone G vive i suoi cambiamenti — tra avvicendamenti in panchina e situazioni societarie che tengono in bilico diverse realtà (la spinosa situazione dell’Olbia resta di primissimo ordine) — nel quartier generale gialloblù si lavora in silenzio per rafforzare il progetto sportivo. Il presidente Pino Taglialatela continua la sua strategia ed è costantemente alla ricerca di nuove forze, intenzionate a sostenere la causa isolana. L’evoluzione ai vertici dirigenziali ha influito sulla prima parte di stagione della squadra, ma diversi sponsor si stanno avvicinando all’Ischia e alcuni, anche rilevanti nel tessuto economico e sociale, potrebbero affiancare presto il club con un supporto di brandizzazione importante.

E non è tutto. Taglialatela è sempre al lavoro per trovare nuovi investitori. Secondo le ultime indiscrezioni, starebbero andando avanti i sopralluoghi e i summit con gruppi imprenditoriali pronti a sostenere il progetto gialloblù. L’Ischia rappresenta una vetrina di assoluto valore e, nelle ultime settimane, ci sarebbero stati diversi vertici. Non mancano i gruppi e le cordate interessate all’acquisizione delle quote societarie: l’obiettivo del numero uno è quello di raggiungere un’intesa a stretto giro per dare un futuro importante al club.

L’Ischia viene prima di tutto”, ha sempre dichiarato Taglialatela che, a fari spenti, sta dando continuità a un lavoro silenzioso ma concreto, volto a garantire stabilità al club. L’ex portiere sa bene che per programmare serve pazienza e solidità, due ingredienti che oggi stanno tornando a caratterizzare l’ambiente gialloblù. Il progetto Ischia, infatti, non si limita al campo ma abbraccia anche la crescita strutturale e organizzativa della società: l’obiettivo è costruire una realtà sostenibile, capace di durare nel tempo e di restituire entusiasmo a un’intera piazza.

Sul fronte tecnico, Corino e il suo staff continuano a lavorare con intensità. La squadra sembra aver ritrovato compattezza e fiducia, elementi fondamentali per affrontare con determinazione la sfida contro il Trastevere. Il team laziale arriva al Mazzella da capolista e con numeri da grande squadra, ma l’Ischia vuole giocarsi le proprie carte, spinta anche dal calore del pubblico di casa. Il tecnico, pur consapevole della forza dell’avversario, punta sull’organizzazione difensiva e sulla capacità di ripartire con velocità.

Il pari di Olbia ha confermato i progressi in termini di equilibrio e mentalità, ma contro la prima della classe servirà una prestazione perfetta. Chiariello e compagni hanno dimostrato di saper soffrire e reagire, qualità che dovranno emergere anche domenica. L’intenzione è chiara: dare continuità al periodo positivo e proseguire nella risalita in classifica. Il Mazzella, tornato a essere un fortino grazie ai successi su Latte Dolce e Monastir, dovrà ancora una volta spingere la squadra verso una prova di carattere.

L’Ischia cerca punti, fiducia e identità, mentre la società lavora dietro le quinte per costruire un futuro solido. La sfida con il Trastevere, dunque, non è solo una partita: è un nuovo banco di prova per misurare la crescita di un gruppo e di un progetto che vuole tornare protagonista.