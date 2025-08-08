venerdì, Agosto 8, 2025
Forio

Summer fest: musica & divertimento. Antonio Iacono infiamma Panza!

Redazione Web
Redazione Web
A Panza torna il Summer Fest: musica, emozioni e il ricordo di Samuele con Antonio Iacono protagonista sul palco insieme alla famiglia

Entra nel vivo il “Venerdì Panzese”: Summer Fest anche questa sera allieterà turisti e isolani con la musica in piazza. Uno dei protagonisti di questi venerdì canori è sicuramente Antonio Iacono.

Specialista night & day insieme alla figlia Martina, supportato dalla moglie Anna Nicolella e soprattutto dal maestro Francesco Patalano ‘Sol’, Antonio si diverte e fa divertire il pubblico col suo repertorio, prima abbozzato e via via migliorato anni fa insieme all’indimenticato fratello Samuele.

Antonio ringrazia “lorganizzazione della ProLocoPanza” con in testa il direttore artistico Leonardo Polito, il ristoratore Luca Romano, il Comune di Forio in particolar modo Leonardo Dino D’Abundo. “Porto avanti un progetto nato quasi per gioco con mio fratello Sam che da lassù mi segue sempre – aggiunge Antonio – Ringrazio mia moglie Anna e mia figlia Martina, la special guest che continua a studiare voce per migliorare sempre di più di fronte al pubblico”.

Dunque questa sera a Panza si prospetta un’altra bella performance di Antonio e del suo gruppo per divertire, divertirsi e per non dimenticare il grande Samuele da cui tutto è partito.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

