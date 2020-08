Uno skateboard e tanta passione. E, perchè no, anche un pizzico di spericolatezza. Ecco i bellissimi scatti realizzati a Cartaromana da Pasquale Gargano e che riprendono due appassionati di skateboard che compiono evoluzioni con il Castello Aragonese sullo sfondo. Bellissime cartoline per la nostra isola che racchiude in sè tantissime sfaccettature.