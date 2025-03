Sull’isola non si passa, l’Ischia si conferma squadra casalinga. Ora il calendario si fa in salita

Sentivo tantissimo questa partita”, è stato il commento di Antonio Foglia Manzillo a margine del successo dell’Ischia Calcio sul Francavilla. La squadra ha dimenticato la sconfitta rimediata nel derby di Nocera ed è ripartita, conquistando una vittoria fondamentale al Mazzella: contro un avversario in un momento di forma importante e in una gara sofferta, con il risultato sempre in bilico, i gialloblù hanno dato il via alla volata verso la salvezza. Ad otto partite dalla fine e con ventiquattro punti disponibili, gli isolani hanno fatto un altro passo verso il traguardo. La quota utile per conservare la categoria non è stata ancora raggiunta, ma il bottino strappato ai sinnici ha consentito di aumentare il margine sulla sestultima posizione e di avvantaggiarsi in classifica, considerati i risultati delle avversarie. Quella di domenica è stata una gara fondamentale, però non decisiva, per avvicinarsi all’obiettivo.

In qualsiasi categoria, una formazione impegnata nella lotta salvezza costruisce il proprio percorso davanti al pubblico amico, sfruttando dunque il fattore casalingo. L’Ischia è stata fortemente penalizzata in questo campionato a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Fondobosso, con la consegna dello stadio avvenuta soltanto a gennaio. Metà stagione vissuta perennemente in trasferta, tra Casalnuovo e Forio, con un progetto tecnico allestito per le dimensioni del Mazzella. Aver ritrovato il fortino gialloblù è stato un valore aggiunto per la squadra che sta riuscendo a dare continuità ai risultati. Al netto della bruttissima pagina dello scorso 22 dicembre, con gli otto gol rifilati dal Casarano, l’Ischia ha collezionato quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime otto partite interne disputate. Da inizio gennaio, mese che ha inaugurato il girone di ritorno del campionato, il team del presidente Taglialatela non ha mai perso in casa e ha totalizzato cinque risultati utili consecutivi.

Con fatica e difficoltà, il gruppo ha superato l’ostacolo Francavilla. Prima del match di domenica, la compagine allenata da Angelo Raffaele Nolè aveva messo in cassaforte tre vittorie di fila, con un rendimento superiore a qualsiasi altra formazione del girone nello stesso numero di gare giocate. “Sono contento dell’atteggiamento”, ha detto Foglia Manzillo in sala stampa al termine della sfida. L’Ischia, con carattere e capacità di sacrificio, ha vinto un nuovo scontro diretto e non si è fatta trovare impreparata nella partita spartiacque della stagione. Il rischio di un contraccolpo per il ko del San Francesco era alto, lo spogliatoio invece ha lavorato con serenità durante la settimana e non ha sbagliato l’appuntamento del weekend. Per la seconda volta, in questa fase del torneo, Rizzuto ha tenuto la porta imbattuta (per la squadra è stata l’ottava volta in campionato). E ora i riflettori si spostano sul calendario e sui prossimi impegni in programma.

Ultime otto giornate, l’Ischia si preparerà per tre gare casalinghe e cinque trasferte. Si partirà dal delicato confronto con il Nardò, in agenda domenica. I gialloblù si ritroveranno a sfidare un avversario in crisi di risultati e reduce da tre sconfitte. Il campionato si fermerà e osserverà un turno di riposo per la pausa del 10-22 marzo (Viareggio Cup). Poi al Mazzella arriverà la Fidelis Andria che anticiperà le due partite fuori casa contro Manfredonia e Gravina. Per gli isolani sarà tempo di affrontare tre derby: con Costa d’Amalfi e Palmese a Fondobosso, con l’Acerrana sulla terraferma. Il match in Puglia con il Casarano chiuderà la stagione sportiva.