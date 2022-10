“Sul mio bus non si sale senza mascherina”

Ugo De Rosa | Solo oggi siamo venuti a conoscenza di un episodio spiacevole accaduto il 16 settembre alle 16.30, presso il capolinea dei bus in Piazza Trieste e Trento. Tre signori, di cui due stranieri e uno di Ischia, emigrato da anni in America, cercano di salire sul bus n. 7 per raggiungere le rispettive abitazioni in via Pontano. L’autista che sta per salire redarguisce i passeggeri: “Senza mascherina non salite”.

I tre, compresi gli stranieri, che hanno capito bene l’avviso, si guardano intorno e sia sul bus alla loro destra che su quello alla loro sinistra, i passeggeri seduti e in piedi sono tutti privi di mascherina. L’ischitano ribatte: “Ma sui pullmans che stanno per partire nessuno porta la mascherina”. A questo punto, l’autista insiste e precisa: “Sul mio pullman senza mascherina non si sale”.

L’ischitano sbotta: “Ma ca..o ad Ischia non cambiamo mai”. Non passa un minuto che a sorpresa, il passeggero riceve un calcio nella schiena.

L’italo-americano racconta subito il tutto al personale dei bus ma la risposta è: “Ha qualche prova per dimostrare chi le ha dato il calcio?” La prova non ce l’ha, ma precisa che in America si sarebbero comportati diversamente per garantire i diritti del cittadino colpito e che, nei giorni successivi gli procurerà dolore e fastidi, fino allo svenimento. Commenterà successivamente: “Peccato che non ho avuto una immediata reazione con una sceneggiata napoletana”.

Giriamo la nota al direttore EAV Cozzolino che senz’altro potrà darci una risposta in merito.