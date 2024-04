Sud, Salvini “Investimenti senza precedenti per recuperare ritardo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo investendo una quantità di miliardi e di energie come non c’è precedente: in tutta Italia e soprattutto al Sud per recuperare decenni di ritardo”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al museo di Pietrarsa di Portici (Napoli) a margine del suo intervento alla tappa partenopea del tour “L’Italia dei sì”. “Sto investendo sull’alta velocità, sulle Olimpiadi invernali, sulla diga di Genova, ma soprattutto per recuperare il ritardo in tante regioni del Mezzogiorno: conto, alla fine del mio mandato, di aver unito il Paese, cosa che negli ultimi decenni qualcuno, soprattutto a sinistra, non è riuscito a fare. Noi il green – aggiunge Salvini – lo facciamo coi fatti, non con le chiacchiere di Bruxelles, le auto elettriche o i monopattini cinesi. Green vuol dire investire sulle ferrovie e stiamo investendo su alta velocità e treni pendolari alcuni miliardi di euro che entro il 2026 renderanno questo Paese più veloce, più moderno e più sicuro”.

