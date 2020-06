Successo per la raccolta fondi di Ultras Liberi Ischia Yellow Blue Lions 1983 Ischia

Il grande cuore di Ischia ha dimostrato,come sempre, la sua presenza. Grazie all’iniziativa benefica promossa dai gruppi ultras liberi ischia -yellow blue lions 1983 sono stati raccolti, tra il banchetto posto a Piazza degli Eroi e altri punti, circa 1700 euro.

Un ottimo risultato per portare un po’ di sollievo ad una famiglia in difficoltà, composta “da un adolescente con una malattia seria ed i genitori non hanno la possibilità di lavorare” come annunciato dagli stessi organizzatori.

foto gglubrano