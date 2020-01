SUCCESSO ALL’OVERTIME DI OKLAHOMA NELLA NOTTE NBA, GALLINARI A RIPOSO

ROMA (ITALPRESS) – Successo all’overtime di Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Con l’azzurro Danilo Gallinari a riposo per un problema al polpaccio, i Thunder espugnano il parquet dei Brooklyn Nets per 111-103 dopo un tempo supplementare. Decisivi i 50 punti complessivi realizzati dalla coppia di bomber formata da Chris Paul e Shai Gilgeous-Alexander. Per gli ospiti si tratta della sesta affermazione nelle ultime sette giornate. Tutto facile per i Los Angeles Lakers, che travolgono per 115-87 i New York Knicks con 31 punti di LeBron James, top-scorer dell’incontro. Attimi di paura per una brutta caduta di Anthony Davis: i primi esami alla schiena hanno escluso il timore di un lungo stop. Gli altri risultati: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 113-115; Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 99-101; Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 119-112; Pheonix Suns-Sacramento Kings 103-114.

(ITALPRESS).