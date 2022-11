Succede… a caccia. |#4WD

Succede che parti dal Ciulario, alle falde casamicciolesi dell’Epomeo, alle 7.30 in punto, fucile e zaino in spalla, Trump pronto a cercarti la più improbabile delle beccacce, considerato che “a ora di posta” qualcuna di certo sarà già caduta. E a giudicare dalla presenza di una sola auto in zona, oltre la mia, tenuto conto che dopo pochi metri di cammino è stato meglio proseguire a mezze maniche e gilet, regola vorrebbe che non sia la giornata giusta.

Succede che ti inerpichi con buona lena lungo sentieri ancora troppo fitti, sebbene il sottobosco sia già ideale per la pastura della “regina”, ma il clima sembra più adatto al passo delle quaglie che a quello dell’ambito scolopacide.

Succede che, a una cinquantina di metri in linea d’aria dal primo piano utile dopo diversi chilometri, prima di giungere alla “casella” bianca e verde che precede la prima piccola antenna dell’Epomeo, quando già stavi valutando su quale versante proseguire una volta in vetta, Trump avverte qualcosa. Accenna una prima ferma ma senza convincerti, prima di tornare indietro pochi metri e, sul ciglio di un cavone, fermarsi di colpo. Il tempo di pensare “o è un nido di topi, o… è lei” imbracciando il sovrapposto e… eccola lì, involarsi come un missile sfuggendo tra i castagni ai tuoi due colpi.

Succede che Trump si lancia in direzione del volo per andarla a ribattere, ma seguirlo è impossibile: è un dirupo talmente irto che mai penseresti di provarci. E invece, quando un’ora dopo Ti rendi conto che Trump ti chiama perché in difficoltà, sei costretto a trovare cento metri più giù la strada per scendere ad ogni costo e scalare in salita l’impervio cavone per salvarlo, riportandolo sul giusto cammino e, poi, a casa.

Succede che, alla fine della fiera, lo spirito è tale da essere felici come quando torni col migliore dei carnieri. Perché il tuo compagno d’avventure è ancor più fiero di te, dopo averti regalato un’azione degna dei migliori documentari venatori.

Succede… a chi va a caccia, magari solo poche volte. Ma con lo spirito degno dell’arte di Diana.