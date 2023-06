Subito via il fango dal Casale! Molinaro contro Legnini e l’ex sindaco

Francesco Del Deo non è più sindaco di Forio e il suo gruppo è stato bocciato dagli elettori, ma in questo momento il paese continua a subire gli effetti delle scelte dell’ex primo cittadino. E’ il caso della decisione di allocare i fanghi della frana del 26 novembre in un terreno alla località Casale, peraltro adottata in accordo con Legnini. Una soluzione temporanea per far fronte all’emergenza, che come sempre si verifica in Italia si protrae oltre il limite previsto.

I Capuano, proprietari del terreno, hanno deciso di proporre ricorso al Tar Campania per l’annullamento di tutti gli atti adottati dall’ex sindaco di Forio e dal Commissario Legnini, facendosi rappresentare dall’avv. Bruno Molinaro. Ma dopo questa prima iniziativa, il deposito dei detriti è stato prorogato. Di qui un ricorso per motivi aggiunti, benché anche l’ultimo provvedimento fosse in scadenza.

Una questione sin troppo dibattuta in questi mesi e su cui ora dovranno pronunciarsi i giudici amministrativi.

Il ricorso per motivi aggiunti è volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Forio n. 58 del 2 maggio 2023 e della nota del 20 aprile 2023 a firma del Commissario delegato Legnini, in relazione al ricorso principale. Con questo si sollecitava l’annullamento della prima ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale Del Deo ordinava «l’occupazione in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di mesi 3, salvo proroga, delle seguenti aree site in località Casale, da adibire ad aree per stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre u.s.». Demandando all’Amca l’esecuzione degli interventi di cui alle richiamate prescrizioni impartite dall’Arpac e rinviando «a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione spettante». Ancora si chiedeva l’annullamento del verbale di immissione in possesso del 15 dicembre 2022, «nella parte in cui il tecnico comunale ha dichiarato che il terreno in questione “si presenta compatto, con scarsa presenza di sassi, di pesantezza media”». Infine, tra gli altri atti da annullare, la famosa ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 adottata dal Commissario Giovanni Legnini.

LA NOTA DI LEGNINI

L’avv. Molinaro ricorda che il ricorso principale «verte sulla illegittimità dell’ordinanza n. 199 del 13 dicembre 2022 adottata da Del Deo richiamando “a sostegno” quella di Legnini. Un provvedimento impugnato adducendo l’incompetenza del sindaco di Forio ad adottare provvedimenti di occupazione temporanea e d’urgenza ed evidenziando una serie di vizi, tra i quali la carenza o erroneità dei presupposti, la violazione della Costituzione e del Piano Territoriale Paesistico, il difetto di motivazione e la omessa ponderazione della situazione contemplata. Violazione del principio del giusto procedimento.

Sta di fatto che quelle disposizioni contestate sono state come è noto prorogate per ben due volte. Dapprima con la ordinanza n. 36 del 10 marzo, con la quale Del Deo ha disposto la proroga della occupazione sino al 30 aprile 2023. Giustificando la proroga con la nota di Legnini dell’8 marzo, che segnalava che «la disponibilità da parte delle Amministrazioni dell’Isola risulta fondamentale per il superamento delle criticità legate al deposito dei materiali detritici derivanti dalla rimozione di materiali di frana e da quelli risultanti dalle opere di mitigazione del rischio idrologico ed idrogeologico ancora in corso».

Di qui i motivi aggiunti, fondati sulle violazioni già evidenziate e quindi su una “illegittimità derivata”, nonché sulla violazione del d.lgs. n. 152/2006 che reca norme in materia ambientale.

Quindi si arriva all’ultima proroga con l’ordinanza sindacale del 2 maggio, che ha nuovamente prorogato l’occupazione della proprietà Capuano sino al 31 maggio 2023.

Nel ricorso si sottolinea in proposito che «benché tale provvedimento sia in scadenza, i ricorrenti hanno interesse ad impugnarlo in quanto lo stesso richiama la nota del 20 aprile 2023, ictu oculi illegittima, con la quale il Commissario delegato afferma la possibilità di derogare, sulla base di apposita motivazione, all’art. 185 del d.lgs. n. 152/06».

IL DEPOSITO TEMPORANEO

I vizi che inducono all’impugnazione sono dettagliatamente motivati. Ad iniziare dalla illegittimità derivata: «Sugli atti impugnati si riverberano, senza ombra di dubbio, i medesimi vizi che inficiano gli atti già gravati in precedenza con il ricorso principale da intendersi qui integralmente riproposti e trascritti».

L’ultima ordinanza adottata il 2 maggio è viziata da incompetenza, in quanto in base alla normativa del 1998 e alla giurisprudenza in materia, «l’adozione del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza è di competenza del responsabile dell’Ufficio tecnico e non del Sindaco, atteso che la suindicata norma attribuisce alla dirigenza la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nel novero dei quali rientra, appunto, l’impugnata ordinanza».

Ulteriori irregolarità sono collegate alla violazione del d.l.vo n. 152/06. Ricordando l’avv. Molinaro che questo «definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti…». E i rifiuti sono stati incontestabilmente prodotti a Casamicciola!

Peraltro vi è una serie di prescrizioni da rispettare, tra cui: «I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute».

DEROGA IMMOTIVATA

Il ricorso dunque batte sulla origine dei fanghi depositati al Casale. Contestando a Legnini e Del Deo l’assenza di una apposita autorizzazione ad allocarli in un luogo diverso da quello di produzione: «Ne deriva che solo il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi, in quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccolta, sicché solo a partire da quest’ultima si può iniziare a parlare di “gestione” di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata.

Tale istituto rappresenta evidentemente un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva)».

Precisando che la più recente normativa in materia «ha, anzitutto, introdotto nella definizione previgente, il concetto di “deposito preliminare alla raccolta” e precisato, inoltre, che per “luogo di produzione dei rifiuti” debba intendersi “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”».

E parte la “bacchettata”: «Senonché, nella specie, il deposito di rifiuti presso la proprietà dei ricorrenti, oltre ad aver perso il carattere della temporaneità, si è anche trasformato in una discarica abusiva, priva dei requisiti stabiliti dal d.lgs. n. 152/06, giacché i terreni occupati non si identificano con il luogo di produzione dei rifiuti ed anche perché manca qualsiasi autorizzazione».

Stigmatizzando l’“ostinazione” di Legnini: «Ciononostante, il Commissario delegato, con la nota sopra citata del 20 aprile 2023 ha dichiarato di essere stato autorizzato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, con atto n. 983 del 7 aprile 2023, a derogare all’art. 185 del d.lgs. n. 152/06 in ordine al deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta, a patto di motivare adeguatamente la relativa decisione».

SETTE MESI DI “INERZIA”

Anche Legnini si è “appellato” a una autorità superiore… Ma l’avv. Molinaro non risparmia critiche all’operato del Commissario e nel ricorso contesta: «Orbene, in disparte ogni altra considerazione circa la legittimità dell’atto in questione, quel che è certo è che il Commissario delegato non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali, dopo oltre sette mesi dall’evento alluvionale del 26 novembre 2023, il comune di Forio non sia ancora riuscito a trovare un luogo ove trasferire i rifiuti secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/16.

Né – d’altra parte – il Commissario indica le ragioni che, in oltre sette mesi, gli abbiano impedito di richiedere ed ottenere la doverosa autorizzazione al deposito di rifiuti presso la proprietà Capuano».

Il tempo è trascorso ma tutto è rimasto come a dicembre. Il che induce l’avv. Molinaro ad evidenziare: «La verità è che non esiste alcuna valida motivazione in grado di giustificare il mantenimento presso la proprietà Capuano di una discarica a cielo aperto in prossimità del litorale foriano e, per di più, in piena stagione turistica.

Di qui il denunciato vizio di motivazione e la fondatezza degli altri mezzi di censura indicati in rubrica».

Legnini e il Comune di Forio a questo punto dovranno produrre atti a sostegno delle decisioni adottate. In via istruttoria infatti il ricorso chiede «che le amministrazioni intimate, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni con riserva, all’esito, di eventuali ed ulteriori motivi aggiunti».

Del Deo non indossa più la fascia tricolore. La nuova Amministrazione guidata da Stani Verde, che su quella scelta peraltro protratta nel tempo ha sempre assunto una posizione critica, oltre che farsi carico di risolvere il problema, dovrà anche costituirsi in questo contenzioso.