Sua maestà il Sartù | Le Delizie di Daniela

Daniela Scotti | L’infanzia di ognuno di noi viene indelebilmente e piacevolmente segnata dai pranzi della domenica a casa dei nonni, io poi avevo la grande fortuna di alternare ogni domenica percorsi gastronomici totalmente diversi e variegati. La cucina locale e napoletana a casa dei nonni paterni e quella marchigiana e corposa a casa dei nonni materni. Un vero mix di sapori, tradizioni, colori e profumi che ancora oggi custodisco gelosamente nel mio bagaglio dei gusti.

Uno dei piatti che da bambina adoravo e ancora tutt’oggi preparo con la devozione e l’attenzione che merita è il Sartù di riso, un piatto ricchissimo dell’antichissima tradizione napoletana che la mia nonna preparava benissimo e che oggi dedico a lei, ciao Nonna Cocco!

Ingredienti e Procedimento:

dose per uno stampo alto da 24 cm di diametro

500 gr Riso Carnaroli , 1 kg di carne mista per ragù ( tracchie, salsicce, braciole e gallinella ), 2 lt passata di pomodoro,2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 cipolla, olio evo q.b., un bicchiere di vino bianco, sale q.b.

Per il condimento:

300 gr Provola affumicata, 200 gr Pisellini novelli lessati, 300 gr Polpettine fritte di carne macinata mista( manzo e maiale), Parmigiano grattugiato q.b., pangrattato e burro per lo stampo.

Iniziamo con il ragù, in una pentola larga e a bordi alti versare l’olio e iniziare a rosolare bene la carne , sfumare con il vino, aggiungere poi la passata, il concentrato sciolto con un po’ d’acqua, poi la cipolla intera e lasciar cuocere semicoperto per abbondanti ore fino a che “pippiando” non si crei un bel ragù, sul finale aggiustare di sale.

In una pentola con acqua bollente salata far cuocere molto al dente il riso e scolare bene.

In una ciotola capiente versare un po’ di sugo e iniziare a condire il riso, aggiungendo dadini di provola, polpettine fritte, i pisellini, abbondante parmigiano, la salsiccia a pezzettini, aggiungere altro sugo del ragù ed aggiustare di sale.

Ungere di burro lo stampo e poi coprire con il pangrattato . Versare il riso condito fino al bordo dello stampo, ultimare con un po’ di ragù , il pangrattato e qualche fiocchetto di burro.

Mettere in forno preriscaldato a 180° ventilato per 25 minuti circa fino a creare una bella crosticina. Lasciate raffreddare e poi sformate in un bel piatto e decorate con qualche polpettina e buon appetito!

I SEGRETI DI DANIELA: