Sua Eccellenza Ischia sta tornando…

Gianni Sasso | Vince lo scontro al vertice col Pianura ed è ad un passo dall’Eccellenza. L’Ischia sta ritornando nel calcio che conta.

2-1 ad un ottimo Pianura grazie alla doppietta di Castagna e ad una prova cuore e grinta dei gialloblù. Grande, anzi grandissima risposta del pubblico.

Almeno 1200 spettatori hanno incitato l’Ischia dall’inizio alla fine, nonostante la concomitanza con il calcio in TV (leggi Napoli in contemporanea). Eccezionale il sostegno dei tifosi. Un plauso a Ciro Curci e a tutti i ragazzi che si sono fatti in quattro per far capire l’importanza della partita. Da anni non si vedeva una simile cornice. Un messaggio bello, forte alla squadra ma anche alla società: “Noi ci siamo”. Il traguardo è vicino ma mai abbassare la guardia. Avanti leoni gialloblù!