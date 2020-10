Sua Eccellenza Ischia 14 anni dopo

Finalmente si gioca per il campionato. A distanza di quattordici anni, l’Ischia ritorna a disputare una partita di Eccellenza.

Dalla grande festa-promozione contro il Capri, alla presenza di 3.500 spettatori (nonostante una diretta Tv!), sono passati 174 mesi, ben 5297 giorni. Fu la fine di un incubo durato otto anni. Poche gioie (la Coppa Italia vinta nel 2004), tanti bocconi amari buttati giù. Tra tutti, gli spareggi persi a Eboli ed a Solofra. Senza dimenticare il dopo partita da far west di Portici-Ischia al “San Paolo”. Stavolta non si ripiomba dall’alto ma si giunge dal basso. La ricostruzione iniziata dai tifosi e proseguita dall’armatore D’Abundo, prosegue tassello dopo tassello. Lo abbiamo evidenziato ieri che la struttura sta crescendo di pari passo alla squadra, che resta “Made in Ischia”. Dal pienone di quella partita, inutile ai fini della classifica ma dal sapore unico, si passa alle porte chiuse di oggi pomeriggio. Paradossi del calcio abbinati a contingenze virali. Il Covid-19 ha impedito ai gialloblù di esordire a Maddaloni ma oggi fortuna vuole (è proprio il caso di dirlo visto che i rinvii anche in questo fine settimana non sono stati pochi), che si ritorna in campo. Avversario il Mondragone che si conosce abbastanza bene avendolo affrontato due settimane fa in coppa Italia. Ma quella partita conta fino a un certo punto perché l’Ischia affrontò il secondo impegno ufficiale della stagione con la qualificazione praticamente in tasca, potendosi permettere il lusso di perdere anche con due gol di scarto. Oggi si gioca per i tre punti (non ci sono precedenti in campionato tra le due squadre) e la dirimpettaia mastica ancora amaro per il gran secondo tempo disputato sul proprio campo contro l’Albanova (sulla carta, terza forza del campionato dopo Frattese e Pianura). I casertani non riuscirono però ad evitare la sconfitta di misura. Squadra fisica quella granata, che annovera alcune buone individualità. Un mix di esperienza e gioventù che De Meo spera di plasmare ulteriormente dopo gli ultimi due arrivi (si tratta comunque di under) per lottare per la salvezza. I veterani Franco e Zamparelli in difesa, il centrocampista Del Prete e l’attaccante Papa i calciatori che già nella gara di coppa confermarono di essere tra i calciatori più rappresentativi. Sarà assente Aversano che sconterà la prima di tre giornate di squalifica.

CIRO SAURINO OUT – In casa gialloblù, si registra l’assenza per squalifica di Ciro Saurino. Davanti alla difesa dovrebbe agire Arcamone, con Sogliuzzo e Trofa che non modificheranno la propria posizione in campo. A cambiarla dovrebbe essere invece Pistola, dirottato sulla fascia destra per il gioco degli under. Tuttavia il terzino sinistro Buono merita ampiamente la riconferma per come sta lavorando in settimana e per come si disimpegna in partita. Chiariello e Monti i difensori centrali con Di Chiara tra i pali. In avanti Gianluca Saurino, con D’Antonio e Castagna sugli esterni. Ma l’ex Barano potrebbe giocare sulla corsia opposta, così come avvenne nel precedente di coppa. Partirà in panchina il neo acquisto Florio che deve intensificare la preparazione. Monti recupera Invernini ma non potrà avere a disposizione Di Meglio come under di centrocampo. I convocati sono 21: per forza un gialloblù (quasi certamente un difensore) dovrà andare in tribuna.

1’ PER PEPPE – Prima dell’inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento. «La Lega ha accolto la richiesta della nostra società autorizzando l’omaggio al dottore Peppe Ascione, tifoso e dirigente dell’Ischia Calcio – rende noto la società gialloblù – con un minuto di raccoglimento che sarà osservato questa domenica prima dell’incontro con il Mondragone. Peppe avrebbe meritato l’applauso di uno stadio pieno di tifosi ma tutelare la salute pubblica è in questo momento esigenza prioritaria. Il Covid è ancora tra noi ed insieme dobbiamo giocare la partita più difficile per batterlo e tornare alla normalità. Mettiamoci il cuore, come i nostri ragazzi che scenderanno in campo, ma sopratutto prudenza e responsabilità rispettando tutte le normative e le cautele anti contagio. Lo dobbiamo anche a Peppe Ascione».ARBITRO – Ischia-Mondragone sarà diretta dal signor Michele Onorato di Nola, coadiuvato da Mariani Chimenti e Carmela De Rosa della sezione di Napoli.