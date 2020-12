Studenti isolati. Quando Ischia-Procida diventa un inferno. Siamo con Michele i suoi amici

Michele De Sanctis è uno studente del “F. Caracciolo – G. da Procida” e ci scrive a nome dell’Istituto. Michele ei suoi compagni hanno scritto una lettera in merito alle nuove disposizioni penalizzanti dei collegamenti nel Golfo di Napoli.

Una lettera, magari, suggerita da qualche adulto codardo, colluso con il potere e che pensa di insegnare qualcosa a questi giovani. A Michele e i suoi amici, circa 80, dovremmo insegnare a bloccare i porti, ad incatenarsi sugli aliscafi, ad impedire le partenze dei traghetti, a fare casino, a fare sciopero e a creare confusione. E dovremmo, tutti insieme, scendere in piazza per pretendere che il diritto alla mobilità di questi ragazzi sia preservato. In verità, dovremmo combattere affinché a questi ragazzi non venga vietato il diritto allo studio con la chiusura delle scuole e non vengano penalizzati rispetto ai loro coetanei italiani ed europei che, invece, frequentano in presenza, socializzano, si muovono e non restano bloccati da una politica di showman e populisti.

Michele e i suoi amici hanno inviato una lettera-appello al Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, all’Assessore all’istruzione della regione Campania Lucia Fortini, ai sindaci dei comuni di Procida, Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana che, però, non verrà ascoltata e verrà riposta chissà dove perché la scuola non riaprirà e il loro problema non è reale ma solo potenziale.

«È da settimane –scrive Michele – che il traghetto Caremar delle 07:20 è stato anticipato alle 06:20, per sopperire a modifiche di altre corse dovute all’epidemia da Covid-19. Non vogliamo soffermarci tanto sui motivi logistici, sulle compagnie, la qualità dei servizi offerti o altre questioni su cui non abbiamo competenze (qualcuno spieghi a questi ragazzi che i trasporti marittimi fanno parte della nostra vita e non devono essere, per forza, solo spettatori, ndr)

Sta di fatto che, con la disposizione corrente delle corse da Ischia per Napoli con scalo a Procida e in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza o in modalità mista, 80 ragazzi si ritroveranno impossibilitati di frequentare la propria scuola e più di qualche dipendente dell’istituto non potrà recarsi a lavoro. Sono rimaste due corse per Procida prima delle 8:00: la prima è il traghetto Caremar delle 06:20, che arriva sull’isola prima delle 07:00, richiedendo ritmi insostenibili a noi ragazzi e non rappresenta una reale alternativa. La seconda è l’aliscafo Caremar delle 06:45 che pure non è considerabile un’opzione; parte solo un quarto d’ora dopo, ha posti di molto limitati rispetto ad un traghetto ed è più suscettibile alle condizioni meterologiche, non offrendo la copertura del servizio necessaria all’utenza. Dal nostro punto di vista ci sentiamo trascurati e lasciati indietro.»

Parole sante! E’ vero, Michele e i suoi amici sono “trascurati e lasciati indietro” da tutta la classe politica delle isole, dalle istituzioni regionali e sono vittime sacrificabili (al pari dei tanti pendolari) di un sistema che lotta contro il nemico sbagliato per paura di dire le cose come stanno e di inimicarsi il potere costituito tra uffici regionali e politici regionali.

«Se non saranno apportate modifiche alle linee citate – evidenziano gli studenti – questi 80 compagni si troveranno verosimilmente costretti a cambiare scuola, interrompendo un tratto importante del processo di formazione di tutti e iniziarne uno nuovo, lasciandosi alle spalle amici e un istituto al quale hanno scelto di iscriversi. I lavoratori della scuola poi, ipotizziamo dovranno arrangiarsi da loro. La scuola stessa potrebbe non sopravvivere alla perdita degli studenti ischitani, che comporterebbe la riduzione del numero di iscritti e rischiando di perdere l’autonomia scolastica , causando una serie di disagi sia per i lavoratori dell’istituto che per i futuri studenti iscritti al Caracciolo-Da Procida. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo ci venga garantito un trasporto affidabile e adeguato per capienza e orari. Chiediamo venga garantito a tutti gli iscritti del Caracciolo-Da Procida il diritto di continuare il percorso di formazione da loro scelto. Chiediamo venga garantito a tutti il diritto allo studio. Paradossale poi, che proprio tale diritto sia a rischio nell’anno della candidatura del Comune di Procida come Capitale della Cultura. In attesa di un riscontro. Gli alunni del F.Caracciolo – G. Da Procida»

In verità, caro Michele, se il problema era degli studenti procidani e non di voi ischitani, puoi stare certo, che già lo avrebbero risolto. Come? Come hanno fatto sempre: hanno rivendicato, difeso e ottenuto i loro diritti.