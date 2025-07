Strisce pedonali cancellate a Forio, Vito Iacono scrive al comandante Iacono: “Serve un intervento urgente”

Mentre il Comune di Forio si appresta a ridisegnare 19 attraversamenti pedonali e a riorganizzare fermate degli autobus e rotatorie in diversi punti nevralgici del territorio, scoppia la polemica sulla via Giovanni Angelo Patalano, la strada che dal centro di Forio porta verso Panza, dove sono state cancellate alcune strisce pedonali, senza che si sia proceduto al loro immediato ripristino.

A farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini è il consigliere comunale Vito Iacono, capogruppo della lista “Forio è Tua”, che ha indirizzato una formale comunicazione al Comandante della Polizia Municipale, ing. Giovangiuseppe Iacono, chiedendo “un intervento urgente per predisporre nuove strisce pedonali sulla via Giovanni Angelo Patalano”.

Il caso, tuttavia, si inserisce in un quadro più ampio. Le vecchie strisce, fanno sapere dal comune, non potranno essere ripristinate nella medesima posizione in quanto non più conformi alle norme del Codice della Strada in materia di distanze di sicurezza rispetto alla rotatoria che oggi facilita l’accesso a Monterone. Una necessità tecnica che ha previsto la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale più in basso (verso Forio) rispetto a quello esistente e oggi cancellato.

“È necessario attivarsi con tempestività – scrive Iacono – sia per il rifacimento delle strisce a Monterone, sia per avviare un monitoraggio dell’intero territorio comunale. Bisogna verificare lo stato della segnaletica orizzontale e predisporre gli interventi necessari, con priorità per le aree più sensibili come quelle vicine agli arenili, ai luoghi di culto, ai servizi sanitari”.

Tuttavia, le problematiche di questo graduale cambiamento sono legate alla gestione della segnaletica che è stata affidata a due ditte distinte, una per le strisce blu e una per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Una scelta che, pur rispondendo a logiche operative, ha generato ritardi e difficoltà di coordinamento, lasciando i cittadini a muoversi in un contesto confuso, dove spesso la segnaletica è incompleta, ambigua o addirittura pericolosa.

Nella sua nota, Iacono chiede anche che vengano segnalate agli uffici competenti le condizioni di degrado di alcuni pali della segnaletica verticale e lo stato della sede stradale in molte zone del paese e, in particolare: “Colgo l’occasione per chiederLe altresì di attivare un servizio di monitoraggio di tutto il territorio comunale per verificare la necessità di ricalco di tutte le strisce pedonali e di tutta la segnaletica orizzontale predisponendo un necessario ed urgente intervento per favorire la sicurezza dei pedoni e di tutti i mezzi. Prestando maggiore attenzione alle aree maggiormente a rischio e frequentate come le strade di accesso agli arenili, ai luoghi di culto, ai servizi sanitari ed a tutte le aree storicamente dotate di strisce pedonali”.

Non manca, infine, un riferimento alla Zona a Traffico Limitato prevista nella zona Chiaia–Spinesante–Fortino: il consigliere richiede copia della documentazione predisposta per l’istituzione della ZTL e invita a trasmetterla agli uffici preposti per i pareri e le autorizzazioni necessari.

“Forio non può permettersi una viabilità incerta e segnaletiche improvvisate – conclude Iacono –. Serve programmazione, attenzione e rispetto delle regole, ma soprattutto la tutela della sicurezza di pedoni, automobilisti e utenti deboli della strada.”