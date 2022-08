Strisce blu al Rizzoli e ausiliari del traffico. Ecco le nomine di Giacomo Pascale

Ida Trofa | Dopo tante polemiche e tante contese sulle nuove strisce blu di Lacco Ameno, riavano anche le assunzioni e gli ormai famigerati ausiliari del traffico. Con decreto sindacale n. 16, l’11 agosto 2022 Giacomo Pascale ha proceduto alla nomina di “‘Ausiliario del traffico” e attribuzione delle funzioni di prevenzione,

accertamento e contestazione delle violazioni del Codice della strada ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133 ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 per la stagione estiva 2022. Si tratta di Carra Nicolò di Lacco Ameno e Verde Valentina di Forio.

Lavoreranno per la Soc. SISPARK s.r.l. affidataria del servizio inerente la gestione della sosta a pagamento per mesi 6 nella aree appositamente destinate a sosta a pagamento nel comune di Lacco Ameno.

Nella determinazione dirigenziale di affidamento del servizio in argomento è prevista l’assunzione da parte della Soc. SISPARK s.r.l. di n° 2 ausiliari del traffico con contratto part-time.

Per l’assunzione vi è anche la certificazione a firma del Comandante della Polizia Municipale con la quale si attesta che tutti i candidati indicati dalla Soc. SISPARK s.r.1 che hanno frequentato il corso di formazione finalizzato alla verifica dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni di ausiliario al traffico sono

risultati idonei a svolgere le mansioni di “Ausiliario alla Sosta” nel Comune di Lacco Ameno.

In relazione all’iter procedurale giunge anche il provvedimento del primo cittadino teso a conferire i la nomina di Ausiliare del Traffico, nella fattispecie Carra Nicolò e Verde Valentina.