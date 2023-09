Strisce blu al Rizoli, il PMLI scrive a Pascale: “A Lacco Ameno il colore della vergogna è il blu…”

Ancora una volta si parla di strisce blu, quelle che dovrebbero essere considerate illegali a causa delle dimensioni delle carreggiate, che non permetterebbero la sosta e perfino il traffico a doppio senso. Ma sulla questione sarebbe ora che le varie associazioni a difesa dei diritti dei consumatori, intervenissero per esprimere la loro ultima parola.

In questo momento, prima che le associazioni si pronuncino, ci rivolgiamo invece, al sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, per esprimere, in rappresentanza di larghi strati delle popolazioni isolane, il profondo dissenso dei marxisti-leninisti dell’isola per la scelta di colorare di blu gli stalli dinanzi all’Ospedale “A. Rizzoli”. Come già detto da più parti, il parcheggio a pagamento dinanzi all’Ospedale è una vera e propria vergogna. Tempo fa il sindaco Pascale diede le sue ragioni per la scelta adottata. Non concordiamo. Chiediamo che il parcheggio dinanzi all’Ospedale, sia libero per tutti e basta, senza se e senza ma!

La richiesta di pagamento per il parcheggio è una scelta-capestro che approfitta di chi è ricoverato in Ospedale e certamente non per sua scelta; è una scelta che approfitta di chi avverte il dovere di recarsi da un familiare, da un amico, da un conoscente per esprimere il proprio conforto a chi sta soffrendo.

Una giunta che obbliga a pagare il parcheggio dinanzi ad un ospedale approfitta delle sventure altrui e questa è una squallida, inaudita, inaccettabile vergogna che cozza contro le varie corrette prese di posizione, assunte proprio dallo stesso sindaco Pascale, in occasione delle gravi sventure degli isolani. A questo punto ci assale un sospetto: erano solo una messa in scena? Atteggiamenti di comodo? Un copione elettoralistico? Insomma, al sindaco Pascale chiediamo di deve fare chiarezza sui suoi atteggiamenti ma soprattutto, di revocare l’ordinanza che sancisce a pagamento il parcheggio dinanzi al “Rizzoli”. Il PMLI è pronto a sorreggere questa richiesta con ogni iniziativa popolare perché la giunta Pascale riveda la sua assurda decisione.