“Strisce blu” a Panza, dopo la delibera arriva l’ordinanza: “tolleranza gratuita” di 20 minuti per la prima sosta giornaliera

Il comandante della Polizia Municipale di Forio ing. Giovangiuseppe Iacono ha adottato l’ordinanza che dà attuazione alla delibera di Giunta dell’11 giugno con cui è stato deciso l’ampliamento delle “strisce blu” a Panza. Il provvedimento ha infatti ad oggetto “Istituzione e conferma di aree di sosta a pagamento nella frazione di Panza, con disciplinare orario e tolleranza gratuita di 20 minuti per la prima sosta giornaliera”.

Iacono ricorda appunto che la Giunta ha «disposto la conferma e l’istituzione di stalli di sosta a pagamento su diverse aree del territorio comunale nella fraz. di Panza». Pertanto è necessario «dare attuazione alle determinazioni assunte dalla Giunta in merito alla regolamentazione della sosta veicolare al fine di migliorare l’ordine e la rotazione dei veicoli, soprattutto in considerazione dell’aumento della mobilità durante la stagione tuistica».

L’ordinanza adottata dunque «recepisce integralmente i contenuti della Deliberazione della Giunta Municipale n. 177 del 11/06/2025 e ne costituisce attuazione esecutiva».

Pertanto il comandante ordina: «I. DI CONFERMARE gli stalli di sosta a pagamento già esistenti nelle seguenti vie: Via Cavalier Leonardo Impagliazzo; Via Madonna delle Grazie (escluso il parcheggio ex Banco di Napoli, già oggetto di specifica regolamentazione).

2. DI ISTITUIRE nuovi stalli di sosta a pagamento nelle seguenti aree: Piazza San Leonardo; Via Parroco Leonardo D’Abundo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza San Leonardo e l’incrocio con Via Marisdeo.

3. DI STABILIRE che in tutte le aree indicate ai punti I e 2: La sosta sia regolamentata mediante ticket dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con tolleranza gratuita di 20 minuti, previa esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro, valida esclusivamente per la prima sosta giornaliera per ciascun veicolo nella medesima area; Dalle ore 20:00 alle ore 08:00, la sosta sia consentita con ticket o abbonamento, con tolleranza gratuita di 20 minuti subordinata all’esposizione del ticket gratuito, anch’essa valida esclusivamente per la prima sosta giornaliera per ciascun veicolo nella medesima area;

Le soste successive effettuate con lo stesso veicolo, nella stessa area e nella stessa giornata non usufruiscono di ulteriori periodi di tolleranza.

4. DI DISPORRE l’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa e secondo le seguenti indicazioni: Orari di validità della sosta a pagamento; chiarezza sulle modalità di ticket e abbonamento; Testo da riportare obbligatoriamente sulla segnaletica verticale: Sosta gratuita per i primi 20 minuti, valida esclusivamente per la prima sosta giornaliera per ciascun veicolo nella stessa area, previa esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro. Valida in tutte le fasce orarie. Le soste successive effettuate con lo stesso veicolo, nella stessa area e nella medesima giornata non usufruiscono di ulteriori periodi di tolleranza».