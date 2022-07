Strisce blu a Lacco Ameno e schiaffi politici: “Servono ad accontentare un consigliere comunale”

Piero Monti, Pierone, torna a commentare – con lo stile “scorretto” che lo contraddistingue (e non un’offesa) – la politica lacchese e, da ex, svela gli altarini di Pascale. Sapendo che presto, però, si potrebbe trovare davanti ad un notaio con Dante De Luise, evita di fare il nome, ma il senso delle accuse del mancato assessore di Lacco Ameno è chiarissimo.

“Caro sindaco, come sempre le tue BUGIE hanno le gambe corte. In questi anni di politica fatta “insieme”, mi hai sempre detto che l’ufficio di polizia municipale era “roba tua” esordisce l’attuale consigliere che ha trovato nelle braccia di Domenico De Siano maggiore accoglienza rispetto alla posizione in cui era stato eletto.

“Oggi mi vieni a dire che le strisce blu fuori l’ospedale sono state fatte per il parcheggio selvaggio. Credo che stai solo offendendo l’operato del nostro comandante, al quale vanno solo i meriti per come svolge il suo lavoro nel nostro paese. Per una volta dì solo la verità – attacca Monti – cioè che per ACCONTENTARE qualche tuo CONSIGLIERE, hai abbassato la testa, e questo, mio caro sindaco, non ti fa onore. Insomma – chiosa con sbeffeggio – con le strisce blu fuori l’ospedale Rizzoli siamo di fronte alla libertà …di far pagare tutti quelli che avranno bisogno di cure o visitare un parente”.

“Siamo davanti a decisioni che non tengono conto dei loro interessi ma solo del proprio. La politica – conclude – deve stare accanto alla gente non svuotarle il portafoglio. Mi dissocio da questo modo di fare che APPROFITTA dei bisogni delle persone e invece di risolvere i problemi li moltiplica.”

Fine di una piccola storia triste che arriva a conferma di quello che vi abbiamo sempre raccontato…