Strisce blu a Forio, Stani verde revoca la gara di Francesco Del Deo

Ugo De Rosa | Stani Verde sta riorganizzando la gestione del territorio e una delle decisioni assunte è la revoca della procedura di gara indetta da Del Deo per il nuovo affidamento della gestione delle strisce blu. Questo in considerazione dei nuovi parcheggi che si intende realizzare.

La Giunta ha così deliberato alla luce della relazione del comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono. Il “Servizio finalizzato al controllo delle aree strisce blu a mezzo di fornitura, installazione e gestione di parcometri, segnaletica orizzontale e verticale e servizio ausiliari del traffico” affidato nel 2021 era stato prorogato fino al 31 gennaio 2024 e dunque è ancora efficace. Sta di fatto che, per garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione Del Deo aveva incaricato il responsabile del III Settore dott. Vincenzo Rando di indire una procedura di evidenza pubblica, «la quale non risulta ancora definita», si legge in delibera.

Quindi si richiamano le recenti iniziative adottate dall’Amministrazione Verde per la realizzazione di nuovi parcheggi: «In ragione delle cronicizzate problematiche di viabilità cittadina – che si aggravano maggiormente nel periodo estivo (aprile/ottobre) – riconnesse alla gravissima carenza di aree destinate a parcheggio, l’amministrazione comunale ha avviato, per il tramite del Settore Patrimonio, una “manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree da destinare a parcheggio e di immobili da destinare a Scuole dell’infanzia”, per la quale risultano acquisite ad oggi alcune manifestazioni di interesse, funzionale ad implementare le aree di sosta (c.d. strisce blu)».

Dunque «l’espletamento della procedura consentirà all’amministrazione comunale di individuare diverse e maggiori aree da destinare a parcheggio – anche attraverso una più capillare redistribuzione territoriale – onde allocare nuovi parcometri rispetto a quelle individuate all’atto dell’indizione della procedura».

Di conseguenza «ragioni di convenienza economica, di opportunità (ri)organizzativa delle aree di sosta e di pubblico interesse, inducono l’amministrazione comunale a revocare, ai sensi della Legge 241/90, la procedura indetta (in uno agli atti consequenziali) onde predisporre una progettualità più ampia rispetto a quella contenuta nei predetti atti di gara». Che non prevedevano appunto i nuovi parcheggi che saranno realizzati.

Una decisione possibile, non essendo ancora stata conclusa la gara. Infatti la delibera evidenzia: «Per costante giurisprudenza “è legittima la revoca di una gara precedentemente indetta che consegua a nuove valutazioni di convenienza economica, specie se derivanti dalla decisione di organizzare il servizio in modo differente, e in particolare nel momento in cui un’aggiudicazione definitiva ancora non vi sia».

Con la revoca della procedura arriva anche la revoca per il rup Rando. Il nuovo rup è il responsabile del VI Settore ing. Iacono, che una volta completata l’individuazione delle aree da destinare a parcheggio, dovrà indire la nuova procedura pubblica di affidamento del servizio, «che tenga conto delle nuove aree da destinare a parcheggio».

Un altro colpo di spugna su una iniziativa di Del Deo.