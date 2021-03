Strisce blu a Forio, ecco la gara da 450.000 €

Ugo De Rosa | Come annunciato, parte il nuovo appetitoso appalto per la gestione delle strisce blu a Forio, che nel frattempo sono anche state incrementate. Infatti una recente delibera di Giunta prevedeva una integrazione e nel contempo dava il va libera alla indizione della gara per il nuovo affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, in precedenza appaltato alla “SIS“, il cui contratto è scaduto lo scorso 31 gennaio.

Ebbene, in ossequio a quanto deliberato dalla Giunta, il rup, il comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono, ha proceduto ad indire la nuova gara per l’affidamento del “Servizio finalizzato al controllo delle aree strisce blu a mezzo di fornitura, installazione e gestione di parcometri, segnaletica orizzontale e verticale a norma del CdS e servizio ausiliari del traffico”. Il valore dell’appalto, che avrà durata di 24 mesi, ammonta a 450.000 euro. Questo l’importo a base d’asta, Iva esclusa.

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta sul Mepa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. E si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida…

Il comandante Iacono ha dunque provveduto ad approvare il Bando di gara e il disciplinare, motivando in determina “ Vista l’urgenza di provvedere all’affidamento di detto servizio nella imminenza della prossima stagione turistica 2021”, denotando come minimo un certo ottimismo, visto che al momento la prossima stagione turistica è ancora in alto mare…

La stessa determina ufficializza la proroga alla “SIS” fino al completamento della gara e alla definitiva aggiudicazione. Il tutto ovviamente per garantire la continuità del servizio, “in mancanza del quale si causerebbe danno per mancato incasso nel periodo di vacanza della gestione delle aree strisce blu”.

Oltre ai parcometri, il gestore dovrà garantire il controllo dei parcheggi a pagamento con personale a proprio carico, ovvero gli ausiliari della sosta. Si specifica però anche il numero delle unità da impiegare, sia pure con l’immancabile svarione: “Nel periodo da Aprile a Settembre di ogni anno ricadente nell’affidamento, un minimo di N. 11 (dodici) (undici o dodici?, ndr) unità obbligatorie, per 20 ore settimanali, ciascuno, quali ausiliari del traffico e n. 1 (una) unità con funzioni di coordinamento ausiliari e manutenzione parcometri per 36 ore settimanali; nel periodo da Ottobre a Marzo di ogni anno ricadente nell’affidamento, un minimo di N. 6 (sei) unità obbligatorie, per 20 ore settimanali, ciascuno, quali ausiliari del traffico e n. 1 (una) unità con funzioni di coordinamento ausiliari e manutenzione parcometri per 36 ore settimanali”.

Gli ausiliari saranno però selezionati dal Comune dopo un apposito corso.

Parte dunque l’iter della procedura per il succulento appalto e intanto la “SIS” contiua a gestire in proroga…