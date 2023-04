Strisce blu a Casamicciola. Dal 21 aprile torna la sosta a pagamento

Si informa la cittadinanza che ai sensi della delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 21 del 9/03/03, dal prossimo 21 aprile saranno attivi i parcheggi a pagamento delimitati dalle strisce blu indicate nella stessa delibera. La sosta nei parcheggi delimitati da strisce blu prevede il pagamento di una tariffa di 1.00 euro/ora o frazione mediante l’acquisto di ticket prepagati da esporre sul cruscotto del veicolo.

Inoltre per alcune aree di sosta a pagamento sono state previste forme di abbonamento mensile diversificate per i residenti di Casamicciola Terme e dei restanti Comuni isolani, nonché una forma di abbonamento settimanale per i non residenti sull’isola d’Ischia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la delibera (pubblicata on line sul sito istituzionale del Comune di Casamicciola Terme) oppure rivolgersi al Comando di Polizia Municipale.