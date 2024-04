Strisce blu a Barano, arriva la “proroga tecnica” alla SIS. In attesa dell’espletamento della nuova gara

In ossequio alla decisione dell’Amministrazione comunale di Barano che ha varato la nuova gara per la concessione della gestione delle strisce blu, è arrivata la “proroga tecnica” alla “SIS”. Necessaria all’Ente per espletare l’intero iter della procedura di gara.

Il compito è stato affidato dalla Giunta alla responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, che ha provveduto in merito. Il servizio alla ditta di Corciano era stato affidato con trattativa diretta per quattro mesi a luglio 2023 per l’importo di 15.198,48 euro, più altri quattro di eventuale proroga allo stesso prezzo.

La Cianciarelli ricorda poi la delibera di Giunta del 22 febbraio scorso, con quale le è stato «dato indirizzo per un nuovo affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento senza custodia mediante parcometri ed ausiliari della sosta con individuazione di nuovo rup».

E al contempo veniva dato mandato di procedere alla proroga tecnica del servizio in scadenza al 31 marzo 2024, per la fornitura e noleggio 15 unità/parcometri, «prevedendo altresì l’assegnazione: di n. 1 unità di personale profilo amministrativo per 18h/settimana che dovrà attendere alle mansioni di back e front office in relazione al rilascio abbonamenti, informazioni all’utenza, etc da assegnare al Settore VI e una unità personale ausiliario della sosta per n. 18 ore settimanali».

Prevedendo «che il servizio come sopra descritto sarà pari a mesi due, fino al completamento della procedura di gara».

La Cianciarelli attesta in determina che «il ricorso alla proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; è importante dare continuità al servizio di che trattasi; il servizio di cui l’oggetto è ancora in vigore in quanto in scadenza al 31/03/2024».

Il rup ha dunque proceduto a formalizzare la proroga alla “SIS” e ad impegnare l’importo di 9.271,08 euro omnicomprensivi «per poter assicurare il servizio per ulteriori due mesi e, pertanto, a tutto maggio 2024; qualora i tempi di aggiudicazione supereranno il termine previsto di due mesi si provvederà ad integrare il presente atto, come previsto da Delibera di Giunta Comunale n. 15/2024». Non viene dunque esclusa una ulteriore proroga, che anzi potrebbe essere assai probabile, se la procedura di gara dovesse incontrare le difficoltà già riscontrate in precedenza, ovvero andare deserta…