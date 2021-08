Stretta sui controlli della Polizia Municipale di Ischia: autovelox noturno sulla variante esterna e interventi all’alba sulle spiagge

Continuano i servizi di controllo sul territorio della Polizia Municipale di Ischia guidata dal Comandante Chiara Boccanfuso, i cui uomini sono ogni giorno impegnati nel controllo delle ZTL, delle spiagge, della viabilità, delle affittanze turistiche, del deposito dei rifiuti e nel presidio dell’area portuale. Ciclicamente vengono ripetute queste attività di controllo che sono state intensificate in occasione dell’estate visto il numero di presenze turistiche sull’isola e nel caso della serata del 27 agosto, per la prima volta si è organizzato un’importante servizio di controllo in tema di sicurezza stradale attraverso l’utilizzo dell’autovelox nelle ore notturne. Dalle ore 20:00 alle ore 2:00, la Polizia Municipale ha presidiato la “variante esterna” SS270, un tratto di strada dove molto spesso automobilisti e motociclisti superano i limiti di velocità consentiti. Sono stati elevati nella sola serata di ieri ben 40 verbali per eccesso di velocità e in un caso si è proceduto anche al ritiro della patente poiché il conducente aveva raggiunto i 105 km/h. Dai controlli effettuati dalla pattuglia posizionata al parcheggio della S270, in un caso è emersa anche la mancanza di assicurazione di un veicolo sottoposto poi a sequestro e due veicoli sono stati sanzionati poiché appartenenti a cittadini residenti in Campania sprovvisti di permesso di sbarco e di circolazione sull’isola. Nel corso dei mesi estivi, in più occasioni si sono svolte attività di controllo con autovelox e il bilancio è di circa 200 verbali per eccesso di velocità.

Nella mattinata del 28 agosto, invece, si è proceduto ad un nuovo controllo su tutte le spiagge del comune di Ischia con particolare attenzione all’occupazione abusiva di spazi sugli arenili pubblici. Già alle prime ore dell’alba erano posizionati in prima fila diversi ombrelloni e sedie sdraio, tutte le attrezzature sono state rimosse e sequestrate. In un caso, il proprietario delle attrezzature – non residente sull’isola – è stato identificato e sanzionato per oltre 200 euro.

“Stiamo profondendo il massimo sforzo nelle attività di controllo – ha dichiarato il Comandante Chiara Boccanfuso – cercando di essere presenti su tutti i fronti. L’Amministrazione comunale nella persona del sindaco Ferrandino, ci chiede costantemente di garantire la massima sicurezza a cittadini isolani e non. Noi ci siamo e lo dimostrano i risultati che stiamo ottenendo, bisogna cercare di fare sempre di più ma mi sento di ringraziare tutti i miei ragazzi che con non poche difficoltà stanno dando un contributo importante per riuscire a garantire la massima sicurezza sul territorio comunale”.

“Tra affittanze turistiche, spiagge, sacchetto selvaggio autovelox e non ultima la presenza sull’area portuale, credo che la Polizia Municipale guidata da Chiara Boccanfuso stia facendo davvero un ottimo lavoro, senza precedenti – ha spiegato il sindaco di Ischia – ringraziamo i cittadini che ci aiutano con le segnalazioni, noi cerchiamo di rispondere a tutte le esigenze di sicurezza e di controllo della cittadinanza. Bisogna, però, comprendere che non possiamo essere presenti sempre ed ovunque e che quindi è fondamentale anche il contributo degli stessi cittadini. In ogni caso, a rotazione, si stanno effettuando tutti i controlli di competenza della Polizia Locale, quindi a qualche cittadino indisciplinato può andare anche bene di tanto in tanto, ma i numeri delle sanzioni ci dicono che molti sono stati fermati e multati, in ogni ambito. Cercheremo di fare sempre meglio e di implementare il servizio di videosorveglianza che ci aiuta a garantire sicurezza ai cittadini h24”, queste le parole del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.