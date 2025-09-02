Stretta della Guardia di finanza sulle “fittanze abusive”: a Ischia 52 irregolarità dopo 200 controlli

Verifiche a tappeto nelle strutture extra-alberghiere: emersi canoni non dichiarati, omissioni nelle comunicazioni degli ospiti e denunce alla Procura

Ischia nelle ultime settimane è stata teatro di un’operazione imponente della Guardia di finanza di Napoli e della compagnia di Ischia coordinata dal Capitano Giovanni Maria De Giorgio, che ha passato al setaccio l’isola contro il fenomeno delle cosiddette “fittanze abusive”. Un fenomeno che, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica, si è consolidato negli anni come una forma di sommerso che sfugge ai controlli fiscali e, spesso, anche alle regole minime di sicurezza.

L’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Ischia con il supporto delle Polizie locali dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, è arrivato su impulso del Prefetto Michele di Bari, che nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica aveva posto l’accento sulla necessità di un giro di vite. In pochi giorni sono state controllate circa duecento strutture extra-alberghiere tra case vacanze, bed and breakfast e affittacamere. I risultati raccontano di un sommerso diffuso: cinquantadue le violazioni riscontrate su 200 controlli effettuati.

Diciannove attività sono risultate prive del Codice Identificativo Nazionale, strumento introdotto per garantire trasparenza e che dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio per tutte le strutture ricettive. Altre diciassette non lo esponevano all’esterno, come previsto. Ma non è tutto: le interviste effettuate nell’immediatezza con gli ospiti hanno fatto emergere canoni di locazione non dichiarati per circa 110 mila euro, cifra che dovrà ora essere recuperata dal fisco.

Non meno gravi le omissioni riscontrate in materia di pubblica sicurezza: quindici gestori non avevano comunicato i nominativi delle persone ospitate alla Questura, un obbligo che serve a monitorare la presenza sul territorio e a prevenire rischi legati all’ordine pubblico. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. E in un caso, i finanzieri si sono trovati di fronte a un episodio ancor più singolare: un cittadino italiano ha esibito un documento d’identità intestato alla figlia minore, che si è rivelato essere falso e riconducibile in realtà a una giovane di origine marocchina.

La stretta, spiegano fonti investigative, non è soltanto una questione di legalità fiscale ma anche di tutela del turismo e della sicurezza. Perché, dietro un affitto non dichiarato, c’è un sistema che penalizza chi lavora rispettando le regole e che espone a rischi un territorio che vive in larga parte dell’ospitalità.