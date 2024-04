Stress test imbarchi, Casamicciola va in tilt

I lavori in corso, i ritardi di alcune partenze, i capricci di alcuni capitani e le condizioni naturali del porto di Pozzuoli sono il mix letale che ha mandato in tilt il traffico sull’asse Ischia-Casamicciola.

Pomeriggio infernale con file intense sia verso Ischia sia verso Lacco Ameno. I lavori in corso per la ridefinizione dei marciapiedi sulla litoranea di Casamicciola hanno reso tutto più complicato alla luce del ritardo acquisito dalla corsa MedMar per Pozzuoli delle 16.50 e al mancato attracco della nave Caremar che attende di avere il porto di Casamicciola “libero” per operare.

A tutto questo, si deve aggiungere l’esodo di Pasqua e le difficoltà che si registrano allo scalo di Pozzuoli legate al bradisismo che rendono le operazioni di imbarco e sbarco più complicate e più lente. Uno stress test che Casamicciola non ha retto. E’ evidente che per evitare altri disagi, il comune di Casamicciola deve intervenire sulla ditta che sta operando su Via Marina al fine di velocizzare la realizzazione dei lavori nel minor tempo possibile. Servono più operai e maggiore impegno.