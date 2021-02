Strazio Napoli | #4WD

- Advertisement -

Lo avevo promesso! Non ho seguito la gara Napoli-Spezia che ha dato agli azzurri la semifinale di Coppa Italia. Avrei fatto lo stesso anche con Napoli-Parma, domenica scorsa, anziché assistere al solo secondo tempo perché, rientrato a casa dopo il tennis, ho trovato mio suocero e mio zio ospiti sul divano e ho accolto il loro invito a fargli compagnia.

Mi è bastata quella ripresa per angustiarmi ulteriormente e ripromettermi maggiore intransigenza già dalla semifinale d’andata di domani contro l’Atalanta e dalla prossima di campionato col Genoa a Marassi. Sebbene Gattuso sembra aver abbandonato il 4-2-3-1 di partenza una volta e per tutte e la squadra pare aver fatto quadrato intorno al suo allenatore in barba alle voci di esonero, trovo inaccettabile la gestione di gara rabberciata contro un Parma con un piede già in serie B, vincendo la partita ma lasciandoci attaccare a spron battuto da avversari pronti a farci male alla prima occasione utile. Senza dimenticare, ovviamente, che al peggio non c’è mai fine: come l’avvento del 5-4-1 nell’ultimo quarto d’ora per contenere la sì temibile “furia avversaria” ed evitare di prendere gol.

E in questo festival dell’inaccettabile, come se non bastasse, mister Ringhio ha ben pensato, nel suo stile, di provare ad ogni costo a sfidare l’ego smisurato del presidente De Laurentiis, accusandolo di non essere stato sufficientemente corretto per aver contattato in corsa altri allenatori, contrariamente a quanto fatto da lui nel rifiutare appuntamenti “di lavoro” con altri club.

Intanto, in attesa delle reazioni della società (che prima o poi ci saranno, statene certi), il calciomercato di riparazione si chiude con un sonoro “nulla di fatto” in entrata per il Napoli. Restiamo, quindi, con un buco enorme nel ruolo di esterno basso sinistro, un mancato ricambio a centrocampo e, soprattutto, un attacco ulteriormente spuntato dal lento recupero di Osimhen e dal protrarsi dei problemi alla caviglia di Mertens. Olè!