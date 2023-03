Stradone: ancora una volta la colpa è del palazzo | #4WD

Suvvia, non c’è due senza tre! E visto che dopo il mio #4WD di domenica su linea, impianti e “bottone” pare che in tantissimi, nell’ambito della maggioranza al Comune di Ischia e dei relativi “bottonari”, non l’hanno presa benissimo, ho certezza che la linea sia quella giusta. E tanto vale continuare, visto che ancora oggi mi giungono notizie più o meno dello stesso tenore.

Ci spostiamo in quel di Ischia Ponte, dove pare che l’effetto Siena non abbia ancora sortito gli effetti concreti dell’incapacità relazionale di palazzo. Chissà che il ricorso di Santaroni, in barba alle disposizioni d’indagine della Procura, sospenda gli effetti dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino… A quel punto, le dimissioni in massa sarebbero l’unico atto possibile per salvare la faccia.

Vi porto allo Stradone. Avevo interpellato un funzionario comunale al quale, amichevolmente, avevo chiesto se vi fossero “passaggi di consegne” in termini di competenze tra Comune e Demanio Marittimo per le concessioni di suolo pubblico della zona. Ricevuto un lapidario ma non certo esaustivo “no” via WhatsApp, ho dovuto necessariamente approfondire l’argomento.

Pare che a seguito dei continui scontri nel corso della precedente stagione turistica tra due noti ristoratori della zona, Enzo Ferrandino e compagni abbiano deciso di risolvere il loro ennesimo “appiccico” interno utilizzando il dubbio sulla competenza del rilascio concessioni suolo pubblico in zona e dare una lezione ai due (forse giustamente), facendogli saltare già da Pasqua l’ampliamento delle loro sedute nell’area antistante i rispettivi locali. Va ricordato che l’attuale comandante del porto, per quanto è dato sapere, ad agosto lascerà il Circomare e, di conseguenza, preferirebbe “non guastare gioco” e lasciare tutto in capo al Comune.

Rispetto a questa linea politica, uno dei due esercenti avrebbe indirettamente coinvolto un amministratore comunale diverso dal suo tecnico di fiducia per capirci di più. Intanto, ancora una volta, “’e ciucce s’appiccichene e ‘e varrelle ce vanno p’u miezo”.