Strade dissestate a Casamicciola. Troppi danni da metanizzazione

Ida Trofa | Il ripristino delle strade comunali e provinciali ad Ischia interessate negli ultimi due anni dai lavori di metanizzazione, effettuato dalla stessa impresa che ha posato le condutture così come previsto dal contratto di appalto, non è avvenuto a regola d’arte. Un problema comune un po’ a tutti ii municipi dove opera la CPL Concordia. Basta percorrere le strade del’Isola d’ischia per rendersene conto. Le ultime segnalazioni ci giungono dal comune di Lacco Ameno e da Casamicciola Terme.

All’ombra del Fungo soffrono i commercianti del centro con il Corso Angelo Rizzoli ostaggio dei cantieri di metanizzazione e non solo: “A Lacco Ameno ognuno fa quello che gli pare- commenta amaramente un commerciante del posto mostrando i lavori di metanizzazione in corso e l’ingresso al negozio completamente ostruito ed irraggiungibile- se si chiedono spiegazioni, rispondono che loro non sono dovuti a dare spiegazioni o altro. Al di là della installazione della rete de metano ci sono attività che pagano le tasse e vorrebbero lavorare degnamente”. Ormai la giustificazione semplicistica ad ogni disagio causato, a torto o a ragione è che l’Italia “sarà un cantiere aperto”.

Sarà anche un cantiere in corso ma sarebbe il caso di mettere un po’ d’ordine in questi cantieri e non pensare solo agli appalti e alle creste politiche sugli stessi.

Dello stesso tenore le doglianze in quel di Casamicciola Terme. Qui in grido di dolore giunge dai vicoli della Marina nel rione di sopra dove la traversa San Felice letteralmente martoriata dai cantieri del “gas”. Danni da metanizzazione ci sono stati segnalati nelal traversaSan Felice ad angolo con via Jasolino. Interrate le condotte per il metano il manto sovrastante con i dei versi tappetini non sono stati rifatto a regola d’arte ma rattoppati alla meno peggio. “Il violetto era quasi decente con a sua pavimentazione e le sistemazioni precedenti. Oggi hanno fatto dei rattoppi. Non mi sembra giusto. Eppure, sembra che non importi a nessuno. Senza contare che è pericolosi la sede stradale è disconnessa e non è percorribile in sicurezza neppure a piedi” ci spiega una cittadina residente del Rione.

Sarebbe opportuno che ciascun attore dell’opera pubblica forse più imponente vista fin qui sul territorio comunale, per le proprie competenze, programmino, per gli opportuni accertamenti del caso, dei sopralluoghi urgenti presso i tratti delle strade interessati dai lavori di scavo per la posa di condotte di gas metano, predisponendo azioni a farsi affinché sia ripristinando correttamente il manto stradale eliminando stati di pericoli e rischi per la pubblica e privata incolumità.

con grave nocumento alla sicurezza degli utenti della strada oltre che al decoro ed all’immagine dei luoghi. Gli interventi di posa delle condutture del metano hanno interessato le arterie comunale

Non sempre il tappetino di asfalto, peggio ancora se parliamo delle aree a basolame e pavimentazioni tipo mattoni precompressi, sono stati posati a dovere o con lo spessore adeguato dopo la scarifica del vecchio manto stradale e in alcuni casi si sono formate buche e avvallamenti.

La ditta negli anni scorsi ha ottenuto per conto dei Comuni interessati le diverse autorizzazioni allo scavo e il nulla osta ad eseguire i necessari lavori di interramento, a condizione che venissero osservate particolari prescrizioni, tra le quali l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, il ripristino delle strade e relative pertinenze nonché la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti richiesti. Ciò a quanto pare non sta avvenendo. Dove ci si gira e ci si volta le strade sono una gruviera a tratti non percorribile. Sarebbe il caso di richiamare ai suoi obblighi la società modenese, fatti salvi gli obblighi e le competenze delle amministrazioni comunali coinvolte, affinché si attivino le procedure necessarie finalizzate all’ottimale ripristino del manto stradale.