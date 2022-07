Strade. Cuori. Giovani. Dolori. Una riflessione di Sandra Malatesta

Vorrei sapere perché diciamo sempre le stesse cose per le strade e per la sicurezza stradale. Perché? Adesso per qualche giorno e poi? Non sono importanti le strade sicure sono importanti le persone. Ci sono paesini in Italia, borghi bellissimi, dove le strade sono sconnesse e dove in certi punti si può anche correre ma quasi mai succedono incidenti di questo tipo. Non c’entra il rallentatore di velocità, c’entra il valore che diamo alla vita alle nostre vite.

Da ragazza avevo una caspita di paura di morire anche se andavo in motorino e lo so perché. I grandi ci dicevano che nessuno di noi è indispensabile, che se ci facevamo male morivamo e dopo il dolore si continuava a vivere. E a me e alle mie amiche non stava bene questo ragionamento e non volevamo che fosse così.

Tutti siamo stati giovani, tutti in ogni epoca hanno fatto delle bravate o degli eccessi, certe sere con quelle prime cinquecento i miei amici facevano la corsa da Piazza degli Eroi alla Sepsa a mezzanotte, quando non c’era nessuno e quasi niente macchine e nessuno di loro aveva bevuto.

E l’indomani, a scuola, raccontavano con l’atteggiamento da chi si sente forte. Poi gli anni sono passati e ho visto dei giovani cambiare ma non nel modo di vestire o di atteggiarsi. Ho visto alcuni giovani sfidare la vita quasi volendo fare una gara con lei. Sfidarla facendosi forti magari bevendo, magari fumando magari… E così quella sensazione di onnipotenza che un cervello esaltato manda al corpo, porta a non pensare a quello che si sta facendo. E si fa sempre di più.

Molti stanno chiedendo il silenzio sulla tragedia ed è giusto. Come è giusto non giudicare frettolosamente e non dire parole pesanti ma, allo stesso tempo è giusto disperarsi per una giovane donna morta in piena vita che amava lo sport di prima mattina (perché lei amava l’alba) e lo praticava rispettando tutte le regole. Allora io che ho vissuto come mamma anni assurdi, sentendomi meno di niente, cercando spesso di capire, di guardarmi dentro, io che ho dovuto raccogliere cocci di una vita morta per strada e che avevo aiutato a vivere a casa nostra, io non ho paura oggi di dire che qui dobbiamo tutti capire che qualcosa non va e non sono le luci e non sono le strade, ma forse sono macchine potenti in mano a giovanissimi o abitudini serali strane che tutti fanno insieme quasi come quella fosse la regola.

Ma si fa tardi, si beve, si fa l’alba, così ormai è. Ma io vorrei che voi foste felici, magari anche bevendo ogni tanto, magari facendo l’alba, ma felici non stonati e distrutti da svegliarvi il mattino dopo come in trance. So che molti giovani lavorano o studiano e riescono a fare ogni tanto una serata di divertimento ma so anche che ci sono tanti che tutte le sere fanno divertimento.

Nessuno vi autorizza a fare quei casini tirando in quel modo sotto le case di chi dorme. Nessuno vi autorizza a tenere autoradio a tutto volume alle tre di notte. Nessuno vi autorizza a reagire come piccoli boss se venite ripresi. Lo fate dove non abitate voi vero? Allora dai, tutti, compresa me, che trasgredisco facendo tardissimo a scrivere e mangio tanta Nutella, diamoci una calmata. Possiamo divertirci in altri modi senza esagerare senza correre come i pazzi senza pensare di essere immortali.

Ho scritto come faccio sempre. Mi sono anche abituata ai commenti brutti che le prime volte mi facevano piangere, ma non riesco ad abituarmi a lavarmi le mani magari facendo silenzio. Facciamo che da questo momento tutti diamo più importanza alla vita? Facciamolo ognuno per sé e tanti insieme diventano un mare. Ci conto e io farò meno tardi a scrivere, e chi sta per strada andrà piano pensando a quel bel letto che lo aspetta e al sorriso delle mamme che stanno sveglie e che, appena sentono aprire la porta, si mettono a letto facendo finta di dormire, mentre sono felici di avervi visti tornare.

Ci sono cose che non si riescono a capire e noi grandi, quasi anziani, restiamo sorpresi e ricordiamo i nostri vecchi che sentendo di una brutta notizia dicevano: “Gesù Gesù ma che sta succedendo”. Abitare in un’isola dove ormai siamo tutti collegati grazie a mezzi come macchine, moto, bus o ai social, significa che ormai tutti più o meno ci conosciamo. Pensate a settanta anni fa. Pochi potevano spostarsi a piedi per chilometri e ci si conosceva nell’ambito della propria zona. E oggi i giovani “si sanno”, dicono per esempio parlando di un amico: “Chi quello del 95? Chi quello del 2000?” Anche giocando a calcio si trovano a dire che “no quello è fuori quota è 2004”.

In questi giorni caldi e ormai da anni noi ischitani stiamo piangendo tanti giovani che io chiamo “Innocenti” perché lo sono, perché ancora sognano e sperano e hanno il cuore pulito. Un dolore che non ci lascia. Un dolore che ogni volta riporta al proprio dolore a quello che si sta tentando di superare ma non si riesce a farlo quasi come se superandolo ci allontaniamo da quell’amore che ci ha legati. Non mi piace fare una lista di nomi, sono troppo importanti per chi li ha amati per diventare un nome. No io voglio dire giovani, ragazzi e ragazze che hanno amato e sono stati amati e che chi in modo violento per incidenti spesso non cercati e chi per malattie atroci, non sono più tra noi. Dopo quella di Cassandra, ancora un nostro giovane di 26 anni questa volta ci ha lasciato per sempre ma lontano da Ischia. E saputa la notizia, mi sono detta che pensare solo “Mi dispiace” non mi basta.

Giovani che ho conosciuto alle medie, che ho rivisto uomini e donne con una loro personalità, che mi hanno sorpresa per quanto sono diventati curiosi di sapere, che hanno voluti muoversi, viaggiare, studiare in Università lontane da Napoli. Li avevo lasciati con quell’esame orale di terza media, quando prendevo da sotto la cattedra la loro mano tremolante e la stringevo forte senza farmi vedere, ritrovandoli poi, alcuni cambiati con più sicurezza, altri cambiati con più malinconia e poca fiducia in sé stessi.

Questa strage a cui noi di questa isola stiamo assistendo, ci rende fragili e spaventati quando invece noi adulti dovremmo essere forti e sicuri. Ma noi e io in particolare, sono cresciuta quando ogni tanto aspettavo fuori alle varie porte che mamma uscisse, perché era andata a dare le condoglianze per qualche persona molto anziana che era morta.

Raramente, forse una o due volte, ho pianto un amico giovane. Quella strage degli innocenti che Matteo racconta nel suo Vangelo e che da bambina mi spaventava, perché un re cattivo, pur di uccidere un solo bambino che temeva, aveva ordinato di uccidere tutti i bambini della stessa età di quello che per tanti di noi è “Gesù”. Ma stasera non sono in chiesa ad ascoltare questo vangelo, sono a casa a soffrire un dolore sordo, a chiedermi perché, a cercare di capire, ma non capisco, resto solo ferma a scrivere e scrivere per farmi coraggio, per farmi compagnia. Troppi innocenti ci stanno lasciando e nessuno Re cattivo ha ordinato la loro morte. Tanti motivi tante superficialità, tante azioni incoscienti, tante terribili malattie che ti fanno lottare e sperare fino a un attimo prima, tanta roba che fa male, tante fatalità, tanti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato, tanti e tante che provano quel ” mal di vivere” che Cesare Pavese ha raccontato. Io vorrei che si parlasse di tutti questi nostri giovani, io vorrei che ci pensassimo, che condividessimo il dolore di chi li aveva nelle loro vite, che ogni tanto ci fermassimo a dire ad altri giovani che non sanno di queste vite belle spezzate e che non avevano nessuna voglia di riposare in pace, anzi avevano voglia di vivere. Scusatemi tutti vi prego, se spesso vi faccio una testa così. Io da sempre ho amato e da sempre sono amata, e questo mi ha resa attenta e pronta ai vari segnali che spesso mi hanno lanciato i miei tanti giovani. Questa strage dobbiamo viverla con dolore e dobbiamo non dimenticare, ma tenere sempre nel nostro cuore ogni piccolo particolare che queste vite ci hanno regalato. Vorrei che fosse un brutto e lungo sogno ma non lo è, ancora una giovane vita, ancora un innocente.